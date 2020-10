Szombaton és vasárnap Ciolpani adott otthont a román motokrosszbajnokság harmadik fordulójának, a viadal egyben a Balkán-bajnokság utolsó állomása volt. Háromszéki sportolóink – az ozsdolai Ördög Zoltán és a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián – futamgyőzelemmel zárták a hétvégét, emellett a 13 esztendős Zoltán bezsebelte a balkán-bajnoki aranyat is.

Eredményes ciolpani-i hétvégén van túl az ozsdolai Ördög Zoltán és a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián, motorversenyzőink nagyszerű teljesítménnyel hozták a kötelező diadalt a román motokrosszbajnokság harmadik, és a Balkán-bajnokság utolsó fordulójában. Az MX85-ös kategóriában Yamahával induló Ördögön még a technika sem tudott kifogni, hiszen az Ilfov megyei viadal első futamát hátsó gumidefekttel nyerte meg, a másodikat pedig fél kör előnnyel fejezte be. Így az otopeni-i Top Cross TCS csapatának versenyző Zoltán újabb magabiztos sikert könyvelhetett el a román bajnokságban, s folyamatosan javuló formájának köszönhetően géposztályában megnyerte a Balkán-bajnokságot is. „A szeptemberi magyarországi verseny óta egyre jobban motorozott a fiam, s nagyon boldog vagyok a mostani eredményei miatt. Örvendek, hogy meg tudta nyerni a Balkán-bajnokságot, mivel a sorozat szerbiai nyitóversenyén nem indult, és így egy picit hátrányban volt. De minden jó, ha a vége jó, és most a hazai pontvadászatra koncentrálhatunk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ördög István, a kis versenyző édesapja.

A Bukaresti Steaua színeiben motorozó Tompa Krisztián az MX2-es osztályban volt érdekelt és szintén tökéletes versenyhétvégét tudhat maga mögött: uralta a szabadedzéseket, simán hozta az időmérőt majd a másodikon rajt-cél győzelmet aratva megnyerte a viadal mindkét futamát. „Jól előkészített pályán versenyeztünk, akár világbajnoki futamot is lehetett volna ott rendezni. Erős mezőny verődött össze, de jól mentem, és így sikerült újra diadalmaskodnom” – értékelte ciolpani-i szereplését Tompa.

Eredmény: * román bajnokság, MX85: 1. Ördög Zoltán (Yamaha), 2. Victor Rusu (Yamaha), 3. Ioan Chiujdea (Yamaha); MX2: 1. Tompa Krisztián (KTM), 2. Arthur Andrei Tătaru (Yamaha), 3. Petru Iosif (Yamaha) * Balkán-bajnokság, MX85: 1. Ördög Zoltán, 2. Nichita Novoidarschii (moldáv, KTM), 3. Victor Rusu; MX2: 1. Tompa Krisztián, 2. Nikolaj Malinov (bolgár, KTM), 3. Julian Georgiev (bolgár, Kawasaki). (tibodi)