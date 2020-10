A hazai fiatal gazdák támogatását valamivel több mint 23 millió euró pályázható összeggel július 15-én indították el, így a letett pályázatok értéke csak nagyon kevéssel haladja meg a pályázható összeget. Az országos vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) számítógépes rendszere ennél a kiírásnál másfélszeres arányban, vagyis 34,5 millió euró értékben engedné pályázatokat feltölteni, gyakorlatilag 820-at. Amikor az összeget lefedik pályázatokkal, a rendszer leáll, és nem engedi további pályázatok feltöltését. Nos, ebben az évben nem áll fenn ez a helyzet, hiszen nincs tolongás, mint az előző években, amikor a letett pályázatok értéke két-, három-, sőt, négyszerese is volt a kiírási összegnek. A kiírási feltételek szerint a kötelező pontszám a szeptember 16. és október 15. közötti időszakban mindössze 25 pont volt. Így már a 25 vagy annál nagyobb pontszámú pályázatokat is le lehetett tenni, illetve feltölteni az országos vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe.

Sajnos, megyénkben ebben az évben a fiatal gazdák köré­ben a támogatás iránt nem volt érdeklődés, a vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint egyetlenegy pályázatot tettek le. Az iratcsomó Erdővidékről érkezett. A vidékfejlesztési szakemberek értetlenül állnak a megyében kialakult helyzet előtt, hiszen az előző években (2015-ben volt az első pályázati kiírás) ez volt az egyik legnépszerűbb és legigényeltebb intézkedés. Az előző években szám szerint 135, 41 év alatti megyebeli fiatal gazda nyerte el a nem kis összegű támogatást. Ebben az évben aki próbálkozott, mindenki sikerrel járt, hiszen a pályázható pénz elegendő az összes letett pályázat kifizetésére. Az országos elbírálás és rangsorolás már megtörtént a július 15. és augusztus 15-e között letett, 90 pont feletti pályázatoknál, és a meghirdetett eredmények szerint sokan visszaléptek a szerződéskötéstől, jó néhányat pedig a vidékfejlesztési szakemberek nyilvánítottak kifizethetetlennek.

Talán a megyebeli fiatalok attól tartottak, hogy nem lesz elegendő a pontszámuk a sikeres pályázáshoz. Vagy esetleg kivárnak, és a jövő évtől induló új, 2021 és 2027 közötti nemzeti stratégia (így nevezik majd a nemzeti vidékfejlesztési tervet) fiataloknak nyújtott előnyösebb pályázati feltételeire várnak. Az unió szintjén ugyanis szó van arról, hogy a fiatalok vidéken történő megtelepedését legtöbb 100 ezer euróval lehessen támogatni, azt azonban az egyes tagállamokra bíznák, hogy a megemelt felső értékhatár szerint támogatják-e a sikeresen pályázó fiatal gazdákat. A mezőgazdasági minisztérium eddig semmit sem nyilatkozott arról, hogy mekkora felső határt szab majd a fiataloknak szánt támogatásoknak.

Az országos vidékfejlesztési ügynökség a pályáztatás könnyítése végett változtatni akar a kiírás kötelező feltételein. A módosított pályázati útmutatót közvitára bocsátották, a javaslatok letevésének határideje ma járt le. Eredetileg itt is október 15-ig volt a pályázatok letevésének a határideje, így azonban hosszabbítás lesz. Továbbá azon fiatalok pályázhatnak, akik az utóbbi 12 hónapban legkevesebb három hónapot dolgoztak mezőgazdaságban külföldön, az unió tagállamaiban vagy bármely más országban. Azok is pályázhatnak, akik az utóbbi 5 évben külföldön végeztek mezőgazdasági profilú egyetemet, líceumot, posztlíceumot vagy mezőgazdasági profilú felkészítőn vettek részt. A külföldön dolgozó, szakképesítéssel rendelkező fiatal vagy a valamely iskolát, felkészítőt végzett fiatal hivatalos okmányokkal kell igazolja felkészültségét, a hitelesítési záradékra viszont most már nem lesz szükség, elégséges az illető település tanácsa vagy az ottani rendőrség által kiállított bejelentkezési igazolvány, amely az ott-tartózkodást bizonyítja. Mellékelni kell a munkavállalási szerződés másolatát is hitelesített fordításban, illetve az elvégzett iskolát vagy a szakmai felkészítőn való részvételt igazoló diplomát.