Székelyföld Napok a virtuális térben

A rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját október 8-án, csütörtökön tartották Szejkefürdőn, a Mini Erdély Parkban, és online is követhető volt. Az Udvarhely Néptáncműhely folklórműsora után a három székely megye elöljárói köszöntötték a székelyföldi szervezetek, egyesületek megnyitón megjelent képviselőit és a sajtó munkatársait. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatója, majd Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke szólt az egybegyűltekhez, megnyitóbeszédeikben valamennyien hangsúlyozták, hogy Székelyföld értékeit hagyományát, kultúráját meg kell mutatnunk egymásnak és a nagyvilágnak, ezért idén sem maradhatott el a Székelyföld Napok.

Igyekeztek maradandó formába önteni értékeinket, ezért rengeteg kisfilm készült mindhárom megyében, melyek „az irodalom, képzőművészet, a tehetséges fiatalok és vállalkozások mellett a természeti és épített örökség értékeinek és szépségeinek felmutatására és a turizmus népszerűsítésére is hangsúlyt fektetnek”. A Székelyföld Napok Facebook-oldalán és honlapján megtekinthető kisfilmek mellett valós eseményeket is szerveztek-szerveznek. Háromszéken a korlátozott létszámú közönséggel zajló közösségi események mellett 54 online programra kerül sor.

Online események

Csütörtökön a Százlábú Néptáncegyüttes Zeng a lélek, zeng a szó című előadását, majd a Mácsafej zenekar Szelíd fohász című verses-zenés koncertelő­adásának Baróton készített felvételét láthatták az érdeklődők. Szívet-lelket melengető produkció volt mindkettő, mint amilyen a bukaresti román televízió magyar adásának két korábbi filmje volt, melyeket a Székelyföld Napok idei programjának részeként újra megtekinthetett a közönség. A Jövőnk a jelenben Vargyas, 1978 és az In memoriam Tamási Áron című televíziós műsorokat a magyar adás szalagtárának újabb értékes darabjai követték szombaton: az 1974-ben készült Felsőrákosi asszonyok és a Felsőrákosi pillanatok régen és ma címűek. Ezenkívül újra látható volt dr. Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente Meszesek című néprajzi dokumentumfilmje, valamint Kinda István és Simon József három további alkotása, melyek a cipészet, a molnárság, a seprűkötés, valamint a kosárkészítés rejtelmeibe kalauzolják el az érdeklődőket. Újra megtekinthettük az M Studio és a Háromszék Táncegyüttes korábbi előadásainak felvételeit, utóbbi társulattól a Csipkerózsika és a Szerencsekrajcár című mesejátékot közvetítették a gyermekek örömére. Láthattuk még a Kelekótya együttes, valamint a The Crazy Plumbers & Voces idei koncertjeinek felvételeit, megtekinthettük a kovásznai Csoma-tárlat virtuális megnyitóját, a Háromszéki Arcképcsarnok interjúsorozat Szőts Dánielről szóló részét és még sok minden mást. Mindezek persze csak a háromszéki események voltak, ugyanilyen gazdag volt a Hargita és Maros megyei kínálat is. És mindez vasárnapig tart, ajánljuk tehát figyelmükbe a Székelyföld Napok honlapját és Facebook-oldalát, ahol az eddig megosztott tartalmak is visszanézhetőek.



A Kaptár dokumentumfilm-szemle

„A járványügyi szigorítások miatt kénytelenek voltunk online térbe vonulni, így sajnos nem vetíthetjük a beküldött filmeket a vidéki kultúrotthonokban, ahogyan eredetileg szerettük volna” – áll a Kaptár szervezőinek pénteki közleményében. A XI. Székelyföld Napok programsorozatának részeként megszervezett filmszemle október 9–13. között összesen 15 filmet kínál megtekintésre az érdeklődőknek. Csütörtökön az Indulóra hangzik már a szó és a Gyuri című filmet láthattuk, előbbi egy újjáélesztett pünkösdi hagyomány, a siklódi királynézás történetét mutatja be, utóbbi pedig közösségünk egy meglehetősen mostoha körülmények között élő tagjáról szól. Pénteken a Tündérország (Ferenc útja) című dokumentumfilmet láthattuk, mely egy tizenöt éves fiú, Antal Ferenc életének sorsfordító mozzanatán keresztül mesél a felnövésről, a gyökerektől és az otthontól való eltávolodásról, betekintést engedve a nehéz sorsú csángó gyerekeknek otthont adó Babba Mária Gyermekotthon életébe. Szombaton a kolozsvári underground világból kaphattunk ízelítőt a Poftiți, vă rog! című film által, majd a Falu Fessön című kisjátékfilm kalauzolt el bennünket egy poros kis faluba, ahol egy divattervező tevékenykedése nyomán egyszer csak hódítani kezd a divatőrület. A Megyecsinálók című film középpontjában egy megyeszékhellyé válásért folytatott tüntetés áll, melyet 1963-ban szerveztek Csíkszeredában. Természetesen az esemény politikai hátterét, és az egész korszak hangulatát feleleveníti ez a munka. A következő szombati alkotás Az identitás megőrzése a szórványban – Fogaras címet viseli, és betekintést nyújt a Petőfi Program 2015 és 2017 között Fogarason szervezett eseményeibe, bemutatva a helyi magyar közösség egyes szereplőit, problémáit, valamint az akkor ott tevékenykedő magyarországi ösztöndíjasok munkáját, mindennapjait. Egyfajta mozgóképes történelemkönyv hangulatát hozza a Csonkavár a romokon című ismeretterjesztő alkotás, melyet szombat este utolsóként láthattunk. Ez a film „a történelemből építkezve, a jelen állapotokat ismertetve jut el a romjaiban is impozáns székelyudvarhelyi vár jövőjének képi megjelenítéséhez”. Minden bizonnyal rengeteg nagyszerű film kerül még bejátszásra a Székelyföld Napok programjának részeként, a díjátadó online gálát vasárnap 15 órától tartják.