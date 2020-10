Iohannis azt reméli, hogy ha a COVID-19-cel ugyan még hosszú ideig, a vörös pestises ellenzékkel azonban már nem sokáig kell együtt élni. Azon melegében, ahogy meglátogatta az Országos Közegészségügyi Igazgatóságot, forrón ajánlotta, hogy viseljen maszkot mindenki, aki kilép az utcára. A maszkviselésnek nagy jövője van, mert ha már nem lesz elegendő kórházi ágy, gyógyszer és orvos, akkor az a legjobb, ha nem kapjuk el a vírust, és annak egyetlen módja csakis az, ha maszkot viselünk.

Úgy tapasztalom, hogy a maszkviselés egyáltalán nem okoz gondot sehol. Van aki a könyökén viseli, (neki talán ott jön ki már a vírus), van aki a szakállát tartja benne, van aki a szájára teszi fel, és nagyon kevesen, de vannak azért olyanok is, akik az orrukra is felhúzzák. Aztán azt, hogy ki használja szakszerűen, csak egyszeri alkalommal az egyszer használatos maszkot, már egyáltalán nem lehet ellenőrizni. Az egyszeri használatot csak úgy lehetne megoldani, ha másodszor már nem lehetne feltenni. Bátorkodnék még egy újítással is jönni, aki szemüveges, biztos támogatni fogja: gyártson a hazai ipar ablaktörlőt a szemüvegekre! Különben is vigyázzunk, és ne csak saját vagy környezetünk érdekében viseljünk maszkot, hanem azért is, mert civil ruhás rendőrök ellenőrizhetnek és büntethetnek meg. És civilben bárki kiadhatja magát rendőrnek, s azért is megfenyegethet, ha azt kérem tőle: igazolja magát. Aztán már van zöld szám is, amelyet felhívhat a delikvensre haragvó szomszéd, ha az maszk nélkül lép ki az utcára.

Nemrég a hatóságok betiltották a vallásos zarándoklatokat, de úgy néz ki, hogy ez csak a nem ortodoxokra kötelező, mert azért volt néhány ortodox zarándoklat és nem hallottam hírét, hogy bárkit is megbüntettek volna ott. Pedig egyértelműen mindenkinek tudomására hozták, hogy idén a szentek porait rejtő urnákhoz nem, csakis a szavazóurnákhoz szabad elzarándokolni. Az is várható, hogy megszabják, hogy utóbbiakhoz is csak azok járulhatnak, akik Iohannis kedvenc, liberális pártjára szavaznak.

Elnökünk régebb általában bölcsen hallgatott, de mostanában állandóan bölcsen beleszól, még a világpolitikába is. A múlt héten kijelentette, hogy Románia helyesli, hogy az európai uniós támogatásokat a jogállamisági alapelvek betartásától tegyék függővé. A végén még olyan könyörtelen lesz, mint az a szentgyörgyi milicista, aki a saját felségét is megbírságolta, mert nem a zebrán ment át az úton, és azt fogja követelni, hogy Romániának ne adjanak pénzt, mert a mostani szeptemberi jelentésben az EU Romániát is bírálta olyan jogállamisági problémák miatt, mint például a főügyészek kinevezése, és a korrupció. A korrupció problémája rögtön megoldódott, amióta a jó Orban jó EU-s irányba kormányozza Romániát. Az unió hangadói is igen elnézőek velünk szemben, akárcsak az Egyesült Államok, ahol potom nyolcmilliárd dollárért nyertünk piros pontokat – az amerikai nagykövet, Adrian Zuckerman bábáskodásával ennyiért szerződtük le velük a cernavodai atomerőmű egyik reaktorának felújítását és két új reaktor építését.

Közben persze jól kitoltunk a kínaiakkal, akikkel korábban már megállapodtunk ugyanerről a munkálatról. Sok kínai katona van, persze, de azok messze vannak. Nem úgy az amerikaiak. Meg vagyok győződve, hogy sem az unió, sem a környezetvédők, de a román ellenzék sem tiltakozik az újabb reaktorok beindítása miatt, mint ahogy tette azt, amikor a rossz Orbán a Paksi Atomerőmű bővítésében megegyezett Putyinnal. Az amerikai nagykövet Zuckerman bejelentett egy hatalmas tervet is: az Egyesült Államok autópályával és vasúttal tervezi összekötni Gdańskot Konstancával. Még hitelt is adnak hozzá, aztán majd visszaadjuk kamatostul. Csak úgy ne járjunk, mint az észak-erdélyi autópályával, amit az amerikai Bechttellel szerződtünk le 2,2 milliárd euróért. Aztán 52 km-ért fizettünk 1,4 milliárdot, felmondtunk nekik, és adtunk még 3,7 milliárd kártérítést, a sztráda pedig azóta sem készült el.