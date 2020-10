Az esős napok múltával teljes gőzzel zajlik a Molnár Józsiás utca korszerűsítése. A munkálatot három szakaszban végzi a licitet elnyerő cég. A Vasút és Béke utca közötti szakaszon már aszfaltoztak és a járdák is ki vannak alakítva.

A járdákon kívül az út baloldalán lerakott szegélykövek már mutatják a Vasút utcából induló bicikliút helyét, a másik oldalon a zöld­övezetet befogadó kazetták is ki vannak alakítva már. A felújítás során új vízvezetéket fektettek le, kialakították az esővízlefolyókat és tűzcsapokat szereltek fel.

A Béke és a Dózsa György utca között szintén aszfaltoztak, tegnap egy munkacsoport az úttesten található csatornafedőkkel dolgozott, melyeket az úttal egy szintbe hoznak, majd egy koptatóréteg kerül a már leöntött aszfaltszőnyegre. A kerékpárút is alakulóban, de jól halad a járda térkövezése is. A kivitelezőcég egyébként a Sinkovits Stadionnál kibukkanó Molnár Józsiás utca teljes hosszában felszedte a régi útburkolatot, és a harmadik részen, a Dózsa és a Petőfi utca között is zajlik a munka.