Dióhéjban értékelte tegnap négyéves parlamenti tevékenységét Kulcsár-Terza József, az RMDSZ színeiben 2016-ban mandátumot nyert háromszéki képviselő, a Magyar Polgári Párt politikusa, egyúttal bejelentve, folytatni szeretné a bukaresti döntéshozásbeli tevékenységét. A polgári politikus azt is jelezte, a Székely Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar Szövetség részéről is támogatásukról biztosították, miként Kövér László, a magyar Országgyűlés, illetve az MPP tiszteletbeli elnöke is. A honatya reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ is nyitott lesz aziránt, hogy folytathassa a négy éve elkezdett munkát, és úgy véli, a tisztességes ajánlat a szövetség részéről az összefogási egyeztetések során az, ha az EMSZ-nek két befutóhelyet ajánlanak fel a parlamenti jelöltlistájukon.