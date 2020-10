Számos ellentmondó és napról napra változó jogszabály született a román egészségügyben az elmúlt hét hónapban, a családorvosok pedig értetlenül állnak a legutóbbi elképzelés előtt, mely szerint rájuk hárulna a jövőben a tünetmentes fertőzöttek otthoni ellátása. A háromszéki családorvosok egyesületének elnöke lapunk érdeklődésére leszögezte: jelenleg is követik a koronavírussal fertőzött pácienseik állapotát, azt azonban nem látják kivitelezhetőnek, hogy otthonaikban kezeljék őket.

Dr. Șereș Lucia úgy véli, még a törvényhozók sem tudják, mit akarnak, erre utal, hogy a járvány kezdete óta sok kivitelezhetetlen, az egészségügyet érintő rendelet született. Elmondta, az emberek első körben családorvosukhoz fordulnak, ha egészségügyi problémájuk akad, ők azok, akik követik az újszülöttek, krónikus betegek, idősek állapotát, és senkit sem veszélyeztethetnek azáltal, hogy tünetmentes fertőzöttektől a rendelőbe mennek dolgozni. Nem tudjuk pontosan, hogyan képzelték el a hatóságok, hogy mi kezeljük a tünetmenteseket, ezt csak szakorvos végezheti – fejtette ki. Számos kérdés is felmerült ennek kapcsán: hogy mennek be egy beteg lakásába? Hol és hogyan fertőtlenítik magukat?

Hangsúlyozta viszont, a koronavírussal fertőzött pácienseik állapotát eddig és most is követik. Amennyiben valaki megbetegszik vagy karanténba kerül, esetleg azt gyanítja, hogy megfertőződött, azonnal telefonál a családorvosi rendelőbe, felmérik állapotát, ha kell, tesztelést kérnek számára, ők közvetítenek a közegészségügyi igazgatóság felé, kiállítják a betegszabadsághoz szükséges iratokat, akinek állapota a kezdeti helyzethez képest romlik, azt pedig szakorvoshoz, kórházba küldik – sorolta Șereș Lucia. Elmondta azt is, pácienseik megértőek, jó kapcsolat alakult ki az előző időszakban, „gyakorlatilag állandóan szól a telefon”, s amit lehetett, eddig mindent megoldottak.

Hangsúlyozta, az orvosoknak is elővigyázatosaknak kell lenniük, hiszen ha megbetegszenek, bezár a rendelő, a betegeknek pedig nincs kihez fordulniuk. Az egyesületi elnök szerint a háromszéki családorvosok körében is előfordult, hogy néhányan hosszabb-rövidebb időre karanténba kényszerültek, s volt, aki a fertőzés miatt kórházba is került.