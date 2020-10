Számoljon előre autólízing kalkulátorral /X/

Az autók lízingelését hazánkban még mindig sokan fenntartásokkal kezelik, és magánszemélyként nem mernek belevágni. Pedig csak meg kell nézni a bankok honlapjain található személyi kölcsönök, valamint a lízingszerződések kamatait és egyértelműen látszik, hogy utóbbiak jóval kedvezőbb kondíciókkal rendelkeznek, így a havi törlesztőrészletek összege is lényegesen alacsonyabb.

Az autólízing lényege

Tulajdonképpen a lízing is a hitel egyik típusa, amelynél a finanszírozó kimondottan azzal a céllal vásárolja meg az ügyfél (lízingbe vevő) által kiválasztott járművet, hogy azt utóbbi használatába adja. A lízingbe vevő a körülbelül 20%-os önrész letételét követően a használatért cserébe havidíjat fizet, és a futamidő leteltét követően meg is szerzi a jármű tulajdonjogát. Ez utóbbi a zárt végű pénzügyi lízingre igaz.

Beszélhetünk nyílt végű pénzügyi lízingről is, amelynél az utolsó részlet megfizetését követően a lízingbe vevő nem szerzi meg automatikusan a jármű tulajdonjogát, arról nyilatkoznia kell, de át is ruházhatja a megvásárlás jogát.

Alaptalan félelmek

Az új vagy használt autó lízingelésével kapcsolatos félelmek legfőbb alapja az, hogy az autó nem kerül a vevő tulajdonába, azt mint üzembentartó használja csupán. Emiatt felesleges aggódni, hiszen megvalósul a teljes értékű használat, és rendszeres törlesztés esetén a tulajdonjog is átszáll. Hitelre vásárolt autónál ugyan a vevő rögtön tulajdonos lesz, de ha a törlesztéssel elmarad, akkor a járművet visszaveszik tőle.

Tehát mindkét típusnál elmondható, hogy csak a vevő folyamatos szerződésszerű teljesítése esetén biztosított a futamidő végén a tehermentes tulajdonjog. Viszont az autók lízingelése lényegesen kedvezőbb kamatokkal és alacsonyabb törlesztőrészletekkel jár, mint a hitelre történő vásárlás.

Számoljon előre autóhitel kalkulátorral

A lízingeléssel foglalkozó cégek honlapjain egyre többször lehet találkozni autólízing kalkulátorokkal, amelyek közül sok már mobilra optimalizáltan is elérhető, így akár a kiszemelt autó mellett is végezhet előzetes kalkulációt. Új vagy használt autó vásárlásakor is érdemes azzal számolni, hogy a vételár 20%-át önrész formájában előzetesen szükséges letenni.

Az autólízing kalkulátorok általában jól áttekinthetőek, könnyen ki lehet igazodni rajtuk. Kiindulásként mindig a jármű típusát kell megadni, majd annak életkorát, amely legtöbbször maximum 12 év lehet. Ezt követi az igényelt összeg, valamint a futamidő beállítása, amely 12 és 84 hónap között változhat, de hosszabb időtartam esetén mindig lényegesen alacsonyabb THM-mel lehet számolni, és természetesen a törlesztőrészletek összege is barátibb.