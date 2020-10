Távoktatás újabb intézményekben

A megyei tanfelügyelőség kedd délutáni tájékoztatója szerint a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Líceum egyik tizenkettedik osztálya is érintett, egy diáknál igazolták a fertőzést, így társai október 23-ig online oktatásra térnek át. A megyeszékhelyi Református Kollégiumban több osztály – ötödik, hetedik és kilencedikes diákok egy része – esetében is hasonló intézkedés lép érvénybe október 25-ig, miután egy pedagógus megbetegedett. A kézdiszentléleki Pitypang Óvodában is beigazolódott a fertőzés egy pedagógusnál, így a vegyes csoportba járó gyermekek számára felfüggesztik a hagyományos oktatást, akárcsak a megyeszékhelyi Benedek Elek Óvoda egyik középcsoportjában, ahol szintén pedagógus tesztje lett pozitív – olvasható a tanfelügyelőségi összesítőben.

A tanév kezdete óta Háromszéken 35 tanulónál és 14 tanárnál igazolták a koronavírus-fertőzést – nyilatkozta Kiss Imre tanfelügyelő az Agerpres hírügynökségnek, jelezvén: szinte naponta akad osztály vagy csoport, amely a koronavírusos megbetegedések miatt a virtuális térben kényszerül tanulni. „De nem is olyan rossz a helyzet, ha azt nézzük, hogy az összesen 303 tanintézetből 11 érintett, 35 tanulót diagnosztizáltak koronavírussal. A tanárok körében 14 megbetegedés van” – tette hozzá. A szakember rámutatott, az eddigi tapasztalatok alapján a hibrid oktatás esetén nehezebb dolguk van a pedagógusoknak, mint a vörös vagy a zöld forgatókönyv alkalmazásakor, mert ilyenkor mind az osztályban levő, mind az online bekapcsolódó gyerekekkel tartaniuk kell a kapcsolatot.