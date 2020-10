XI. Székelyföld Napok

A Székelyföld Napok hivatalos Facebook-oldalán a következő programok tekinthetőek meg: ma 8 órától A székely ember együtt születik a fával – népi mesterségeket bemutató kisfilmek (fafaragás, forgácskalap- és zsindelykészítés); 9 órától Háromszék mesélője, Kisgyörgy Zoltán geológus – a Magyar Adás archív felvétele; 12 órától Háromszéki Arcképcsarnok: Jánosi József (riport); 13 órától kulturális műsor Hunyad megyéből; 16 órától Sokszínű Székelyföld; 17 órától A tenger – az M Studio előadása. * A Kaptár dokumentumfilm-szemle műsorán 20 órától: A Fili karnagya. Csütörtökön: 10 órától Háromszéki Arcképcsarnok: Nemes Levente (riport); 14 órától Sokszínű Székelyföld 2. rész; 15 órától Tehenesek – Vargyasi Levente és T. Bányai Péter néprajzi dokumentumfilmje. * A Kaptár dokumentumfilm-szemle műsorán 18 órától: Cseberből vederbe; 21 órától: Medvenyomok a hírekben.

Könyvbemutató

BALLA EDE ZSOLT A szív kápolnája című könyvét ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a LibriM udvarában (rossz idő esetén az üzletben); csütörtökön 18 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet-teremben (44-es udvartér 1. szám) mutatják be. A szerző legújabb könyvében a székelyudvarhelyi Jézus Szíve-kápolnát és a hozzá kapcsolódó szent helyeket ismerteti.

TAMÁS DÉNES Rémegyszerű versek című kötetének bemutatója ma 18 órától kezdődik a sepsiszentgyörgyi Tein teaházban. Beszélgetőtárs: Szonda Szabolcs.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyön a színház Kamaratermében csütörtökön, pénteken és vasárnap 19 órától Gogol: Kártyások című darabja látható Zakariás Zalán rendezésében.

Zene

LECKEHANGVERSENY. A Tamási Áron Színház nagytermében a 2020/2021-es komolyzenei évad első leckehangversenyét a Csíki Kamarazenekar tartja október 15-én, csütörtökön 18 órától. A zenekar előadásában Ránki György A két bors ökröcske, valamint Camille Saint-Saëns Az állatok farsangja című darabjai csendülnek fel, vezényel Jankó Zsolt kolozsvári karmester. A hangverseny mesélője Adorján Csaba, zongorán közreműködik Horváth Edit, a kolozsvári Zeneakadémia és Kiss Lehel Sándor, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola tanára. Jegyek felnőtteknek 10 lejért, gyerekeknek kedvezményes árú belépők 5 lejért kaphatóak a városi jegyirodában.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Állati jó kekszek (amerikai-kínai-spanyol családi animációs film) és Mulan (amerikai családi kalandfilm), 18.15-től Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma), 18.30-tól román felirattal, 20.30-tól Corpus Christi (lengyel filmdráma), 20.45-től Sajnáljuk, nem találtuk otthon (angol-francia-belga filmdráma).

Tárlatvezetések a grafikai biennálén

Idén virtuális térben zajlanak a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé megnyitói. A kiállítások azonban látogathatók a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban november 6-ig keddtől péntekig 10 és 17, szombaton 10 és 18 óra között, valamint online a www.grafikaiszemle.ro oldalon.

Október 16-án, pénteken 18 órától a 2018-as fődíjas Jing Liu Mesterek (Masters) című kiállítása Vargha Fruzsina művészettörténész szakmai tárlatvezetésével tekinthető meg. A tárlatvezetéshez legtöbb húsz személy csatlakozhat, a részvétel emiatt előjegyzéshez kötött. Regisztrálni az office@grafikaiszemle.ro e-mail-címen lehet. A résztvevőket a jelentkezés sorrendjében fogadják. A kiállításokról további információk a biennálé honlapján, a grafikai­szemle.ro oldalon találhatók.

Hitvilág

CSALÁDFA IMALÁNC. A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei imacsoport szervezésében októberben nyolc helyen lesz szentmise (összesen 72) azokért, akik csatlakoztak a családfa imalánchoz. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban az október 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 23-án este 18 órától, illetve az október 17-én, 19-én, 22-én és 24-én reggel 7.30-tól kezdődő szentmisék lesznek erre a célra felajánlva.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től és 8 órától Ébredjen a Mária rádióval!, 7 órától szentmise Nagyváradról az olaszi templomból, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 12.15-től déli magazin.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. által végzett korszerűsítési munkálatok miatt ma 8–17 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcában (a Molnár Józsiás utcától a körforgalomig), valamint a Purczel János, Fenyves, Barabás Miklós és Szőcs József utcában.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Ozsdolán és Hilipben, csütörtökön Szentkatolnán és Imecsfalván szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline (telefon: 0367 412 103; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.