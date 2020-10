Múzeum nyílik a Héttoronyban

Következő írásunk

Belga erős ale stílusú sör, amely a maga nemében nem is olyan rossz, sőt, a negatív híresztelésekkel ellentétben még iható is. A francia Abbaye de Vauclair sörökkel egy sepsiszentgyörgyi diszkontáruházban találkoztam, s a kínálatból a Triple mellett a Blonde-ot és a Blanche-ot is megkóstoltam már, egyedül az Imperiale várat még magára.