Újabb megszorításokat vezettek be a hatóságok

A hatóságok arról is döntöttek, hogy országszerte betiltják a magánrendezvényeket, esküvőket, keresztelőket, más családi eseményeket zárt és nyílt térben egyaránt. Azokon a településeken ahol a fertőzési ráta 1,5 és 3 ezrelék közötti, a vendéglátó egységek korlátozott nyitvatartás mellett, kapacitásuk 30 százalékával működhetnek, ahol ennél nagyobb a fertőzöttségi mutató, be is zárják azokat. Hasonló rendelkezés érvényes a mozikra, valamint a színházakra is. Ahol a fertőzési ráta 1,5-nél kevesebb, a vendéglők ötven százalékos kapacitással tevékenykedhetnek.

Klaus Iohannis államfő tegnap esti sajtótájékoztatóján leszögezte, nehéz időszakban vagyunk, egyre gyorsabban terjed a koronavírus, ezt a tendenciát pedig csak felelős hozzáállással, közös erőfeszítéssel tudjuk lassítani, megfékezni – vélekedett. Leszögezte, mindannyian tudatában kell lennünk a helyzet súlyosságának, hiszen előzmény nélküli krízissel állunk szemben, az egyre növekvő fertőzésszám csak a járvány terjedését gátló intézkedések szigorú betartásával tartható kordában. „Ne ámítsuk magunkat, ez a helyzet nem fog magától elmúlni” – fogalmazott az államfő. Az államfő szólt arról is, azt kérte az egészségügyi tárcavezetőtől és a kormányfőtől, hogy mielőbb mérjék fel, hány helyre van szükségük az intenzív osztályoknak és növeljék kapacitásukat, hogy legyenek felkészülve komolyabb helyzetekre is.