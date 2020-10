Felső-Háromszéken az RMDSZ Nagy Mózes szülőfalujában szenvedte el legnagyobb választási vereségét, nemcsak a polgármesteri széket veszítette el, hanem a helyi önkormányzatot is, a kilenctagú majdani tanácsban az EMSZ-nek hét, az RMDSZ-nek pedig csak két önkormányzati képviselője lesz.

A helyhatósági választásokon az EMSZ színeiben induló Salamon Balázs Esztelneken 351, Kurtapatakon pedig 107, míg a mindenki által legesélyesebbnek gondolt Varga Attila, az RMDSZ-jelöltje Esztelneken 101, Kurtapatakon 67 szavazatot kapott. Az EMSZ tanácsi listájára Esztelneken 349-en, Kurtapatakon 105-en, míg az RMDSZ-listára Esztelneken 101-en, Kurtapatakon pedig 70-en szavaztak. A megyében az EMSZ Esztelneken hódította el az egyetlen polgármesteri tisztséget.

Az eredmény ismeretében az is megjegyezhető, hogy Esztelneken nem az EMSZ, hanem Salamon Balázs és fiatal csapata győzött, a község választópolgárai a változásra adták voksukat. Értesüléseink szerint az RMDSZ-es községi képviselői lista első három helyezettje – Varga Attila, Domokos Ferenc és Keresztes Botond – nem vállalja a tisztséget, az RMDSZ két helyét Jancsó Zoltán és Pál Ferenc foglalja majd el.

Kézdiszék egyik legfiatalabb, 36 éves polgármestere 1984. szeptember 26-án született Kézdivásárhelyen, és csak az egyetemi évek alatt élt tartósan távol Felső-Háromszéktől. 2002-ben érettségizett a Nagy Mózes Elméleti Líceumban, majd a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem textilmérnöki karán szerzett diplomát, utána ugyanott projektmenedzsment szakon mesterizett. 2008-tól pályázatokkal, projektírással foglalkozik: először egy projektekkel foglalkozó külföldi cégnél, azután a Librafocus nevű kétszemélyes saját vállalkozásnál, majd 2014 óta projektfelelősként az Angustia Egyesületnél. Emellett saját földjein is gazdálkodik. 2012-ben megnősült, felesége Háromszéki Réka tervezőmérnök. Azóta, immár kilenc éve Esztelneken él, két kislány, Zséda és Zselyke édesapja. 2011-ben pályázott a Nemzeti Vidékfejlesztési Alaphoz, amiből megépítette és feleségével együtt működteti a Réba Panziót. Hogy szolgáltatásaik körét bővíteni tudják, ugyancsak a Nemzeti Vidékfejlesztési Alapnál, a LEA­DER-program keretében pályázott ismét sikeresen lovakra, lófelszerelésre, hintóra és lovas szánra.

Polgármesterként szeretné felhasználni a pályázatírásban, saját cégalapításban és vállalkozásban szerzett tapasztalatait. Fontos számára a reális, elérhető célokért történő munka, a tisztesség, a nyíltság és őszinteség. Célja olyan önkormányzati kommunikáció kialakítása, amely nem kezeli le az egyszerű embereket, és valós tájokoztatást nyújt minden területen. Be szeretné vonni a közösséget a döntés-előkészítésbe és -végrehajtásba. Legfontosabb célja beiktatása után a közösség vezetők iránti bizalmának a visszaszerzése, a lakosság panaszainak a meghallgatása és lehetőségek szerinti orvoslása, javaslataik elfogadása, a közösségépítés.



A faluközösség bátorította

– Mi késztette arra, hogy induljon a helyhatósági választásokon?

– Azzal kezdeném, hogy a faluközösség kérésére indultam tanácstagjelölt csapatommal a helyhatósági választásokon. Ez volt a legfontosabb indíték. Nyílt titok, hogy csapatomban két olyan tanácstagjelölt is van – Babos László és Csavar Attila –, akik RMDSZ-es önkormányzati képviselőként tevékenykedtek, de kiléptek az RMDSZ-ből, mert nem látták értelmét annak, hogy ismét a szövetség színeiben induljanak, ezért átpártoltak az én csapatomba. Csapatom zöme fiatalokból áll, az idősebb nemzedéket Marthi Emília képviseli, aki önkormányzati tapasztalattal is rendelkezik. A közösség igényét a választások eredménye is igazolta. Esztelnek népe a változást választotta. Sok munkát fektettünk be a kampányba, házról házra jártunk, szóba álltunk mindenkivel, akit otthon találtunk.

Jómagam mindig is szerettem a közösségért tenni, mert közösségi ember vagyok, és csapatban szeretek dolgozni. Eljött az a pillanat, amikor azt éreztem: a közösség összefog, és igazán akar valamit közösen. Felkértek, biztosítottak támogatásukról, én pedig elvállaltam, mert tudom, hogy képes vagyok tenni ezért a közösségért. Fontosnak tartom, hogy egy vezetőnek jól meghatározott céljai és letisztult jövőképe legyen. Ami a legfontosabb: igazán akarja szolgálni azt a közösséget, amelynek az élére szeretne állni. Igaz, becsületes vezetőkre van szükség, olyanokra, akikre ők is büszkék, akikben megbíznak, akik alázatosak és kiállnak értük minden helyzetben. Esztelneken a munkanélküliség problémáját kell prioritásként kezelni. Van válaszunk erre: tejcsarnok, gyümölcsfeldolgozó, helyitermék-brand kialakítása, és nem utolsósorban a juh-, bárány-, borjú-, marhahús értékesítése szövetkezet létrehozásával. Tudom, hogy a gazdasági jólét és az életszínvonal növekedése nélkül nem lesznek fiataljaink, nem lesznek nagycsaládok, nem lesz jövőnk. A család a társadalom alapja, ha nem tudjuk összetartani családjainkat, széthull közösségünk.



Figyelnek a kapcsolattartásra

– Ki tölti majd be az alpolgármesteri tisztséget?

– Alpolgármester-jelöltünk Ba­bos László. Úgy gondolom, vele jól fogok tudni együtt dolgozni.

– Mi történik a községmenedzseri tisztséggel? A községházán lesznek-e változások?

– Megszűnik, mi úgy gondoljuk, hogy elég, ha lesz egy alpolgármester. Azt terjesztették el a községben, hogy ha én leszek a községvezető, még a seprűnyelet is ki fogom cserélni, ami nem igaz, hiszen egy olyan csapattal kell együtt dolgozni, amelyik tudja a dolgát, megvan hozzá a kellő tapasztalata, hiszen így nekem is könnyebb lesz a munkám. Azokkal fogunk együtt dolgozni, akik jelenleg is a köz­ségházán vannak, persze, a köz­ségmenedzser és a polgármester tanácsadója kivételével.

– Melyek az elsődleges, rendezésre váró gondok a községben?

– Elsődleges probléma az óvoda fűtésének megoldása. Ide egy automata rendszert kell kialakítani, mely emberi munkaerőt nem igényel. Egy másik fontos feladat a közösséggel való kapcsolattartás lesz, ezt a közösségi média csatornáin és falugyűlések révén fogjuk megoldani. Esztelneken és Kurtapatakon egyaránt falugyűlést fogunk tartani, meghívjuk a polgárokat, beszélgessünk a problémákról, és együtt találjunk megoldásokat azok orvoslására.

– Számít-e arra, hogy politikai ellenszélben kell majd dolgoznia?

– Mi nyitottak vagyunk az együttműködésre, de a választások eredményét, ha tetszik, ha nem, mindenkinek el kell fogadnia. Pályázati pénzekből szeretném fejleszteni a községet, ehhez megvan a kellő tapasztalatom, hiszen az Angustia Egyesületnél rengeteg sikeres pályázatot bonyolítottunk le. A most induló fejlesztési ciklusban lesznek olyan pályázati lehetőségek, amiket ki lehet és ki is fogunk használni.

– Mi lesz a legelső tennivalója polgármesterként?

– Nyitni fogok a közösség felé, hogy lássák, milyen tevékenység folyik az önkormányzatnál és a községben. A polgárok szolgálatában állunk, hiszen bizalmat szavaztak nekünk, ugyanakkor türelmet kérünk az emberektől, mert egyik napról a másikra nem tudunk csodákat művelni.