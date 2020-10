A belső udvarban két falat már teljesen lemeszeltek, a harmadikon még dolgoztak a szakemberek, a negyedik fal még nincs levakolva. A földszinten Beke Nándor sepsiszentgyörgyi restaurátor az egykori ebédlő szoborkazettáján a kagylómintázat visszaállításán dolgozott, ezt a mennyezet mintái követik. Beke Nándor több érdekességet is elárult: meglátása szerint a belső udvar hátsó részén lévő épület a mostanihoz viszonyítva valamikor sokkal alacsonyabb volt, erre utalnak a befalazott, de több helyen is látható bolthajtásos ablakok. Ő hívta fel a figyelmünket arra is, hogy a vakolat eltávolítása után előkerült egy kőből készült fej. Azt is megtudtuk, hogy a folyosókon látható boltívek tövét díszítő stukkókat kivétel nélkül kézi munkával készítik el, nem használnak öntősablont.