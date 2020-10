Mint írják, a „régiségvásárlást” célzó jogszabály szep­tember 28-án lépett érvénybe, előírásai alapján jövő év augusztus 31-ig élhetnek a járuléktörlesztés visszamenőleges lehetőségével az érdekeltek. Ehhez szerződést kell kötniük a nyugdíjpénztárral: erre azoknak van lehetőségük, akik nyugdíjazás előtt állnak (azaz 18 éves kortól a hivatalos nyugdíjkorhatárig bárki), és akiknek az előző hat évben volt olyan időszakuk, amikor nem rendelkeztek biztosított státusszal Romániában vagy az uniós államokban. Ez lehet akár több, hosszabb vagy rövidebb időszak is. A járulék összegét – mely legkevesebb 558 lej havonta – a kért időtartamra egy összegben vagy részletekben kell befizetni jövő év augusztus 31-ig. Amennyiben a kérvényezőnek nincs lehetősége személyesen intézni a szolgálati idő megvásárlását, hivatalos meghatalmazott által is megoldható a járuléktörlesztés. A megyei nyugdíjpénztár kitért arra is: a befizetendő összegeket a bruttó minimálbér alapján számolják ki, ennek értéke jelenleg 2230 lej. Amennyiben a régiségvásárlást rögzítő szerződés ideje alatt a minimálbér összege változik, a befizetendő összeg nem módosul.