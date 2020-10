A képviselőház keddi döntése nyomán, az RMDSZ javaslatára Barót és környéke is felkerül az ipari tekintetben szennyezettnek minősülő területek listájára, így lehetőség nyílik arra, hogy két évvel hamarabb nyugdíjba mehessenek az ott vagy annak nyolc kilométeres körzetében harminc éve élők – közölte Benkő Erika háromszéki parlamenti képviselő.

A törvény értelmében azon települések kerültek fel a listára, amelynek környékén bányászat, kohászat, ércfeldolgozás, kokszipar működött, illetve vegyipari termelés folyt és emiatt a vidék szennyezettnek számít. Barót eddig kimaradt a névsorból annak ellenére, hogy a város és a térség lakói számára is környezeti terhelést okozott a ma már bezárt bánya, különösképpen, hogy nem történtek rehabilitációs munkálatok a bányászat leállása után. Indokolt tehát, hogy ezt a kedvezményt Barót térségére is kiterjesszék, hiszen az ott élőknek kellett a bánya működése és bezárása által okozott következményekkel együtt élniük az elmúlt két emberöltőben.

Benkő Erika indoklásában leszögezte, a baróti bánya 1873-tól 2006-ig működött a Barót-Köpec szénmedence területén, több tárnával, amelyek mélysége 50–250 méter között van. A bánya működése környezetszennyező volt, hiszen már 1972-ben elérte a termelés az 1 millió tonnát. Gondot jelentett az is, hogy nagy területet foglaltak el a bányák, emiatt többszáz hektár termőföldet is felszámoltak, minimális vagy éppen semennyi kártérítést fizetve az embereknek. Nem történt rehabilitációs munkálat az aktív termelés felszámolása után sem, a volt munkafelületek nemcsak a táj összképét rontják, hanem mérgezik a térség talaját is. Erődvidéken az ásványvíz nagyon fontos helyi nyersanyag, a bányászati tevékenység hatására azonban nagyon sok borvízforrás, vízér eltűnt – ismertette beszámolójában a képviselő.