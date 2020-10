Kifejtette: arról olvasott 2010-es évek elején írt könyveket, hogy milyen lesz a 2010 és 2020 közötti évtized. Azért olvasta ezeket, hogy megértse, az emberi elme előrejelző képességének hol vannak a határai. Ezekben a könyvekben nem szerepelt a Donald Trump-féle amerikai fordulat, a Brexit, a migrációs válság és a járvány sem. Mindez jól mutatja, hogy csínján kell bánnunk, ha történelmi távlatban akarjuk valaminek a jelentőségét megjósolni – mondta. Mindazonáltal amit most itt csinálnak, be fog kerülni azokba a történelemkönyvekbe, amelyeket majd a 2020–2030 közötti évekről fognak írni. Itt ugyanis nem egyszerűen csak egy energetikai összeköttetésről van szó, hanem két fontos ország közötti, fontos pillanatban megvalósuló összeköttetésről – jelentette ki.

Orbán Viktor azt mondta: Közép-Európa felszálló ágban van, erősödik, a jelentősége nő, az egész Európai Unió növekedési centruma keleti irányba tolódik, Közép-Európába. Már régen nem a német–francia tengelyről szól csak az EU, Nyugat-Európának a közép-európai országokkal kialakított kapcsolata legalább olyan kulcskérdés, mint a német–francia kapcsolat – mutatott rá. Úgy látja, az egész közép-európai térség felértékelődik, és akkor ott a nagy és erős országok befolyást próbálnak szerezni, így a fontos országok és térségek geopolitikai játszmák színterévé is válnak.

A kormányfő szerint ma Közép-Európa éppen a felértékelődése miatt geopolitikai játszmáknak is a színtere. Ezt természetesnek kell tekinteni, ez nem egy probléma, hanem egy jó jel, hogy ez a térség fontossá vált – vélekedett. Hangsúlyozta: a geopolitikai játszmáknak Közép-Európában, de talán az egész kontinensen az energiapolitika kitüntetett terepe és eszköze.

Kitért rá: amikor most összekötik a két ország villamosvezeték-rendszerét, megindítják az ehhez szükséges beruházást, akkor a geopolitikai játszmákban megerősítik a pozíciójukat. Ha sikerülne megegyeznie Szlovéniának Magyarországgal a gázvezetékrendszerről, annak szintén lenne geopolitikai jelentősége – fűzte hozzá. Megjegyezte: ha sikerülne a vasúti összeköttetést a két ország között kapacitásában jelentősen megnövelni, annak is lenne geopolitikai jelentősége.