Kövér László megállapította: Lengyelország és Magyarország jelenleg kitüntetetten célkeresztjében van a politikai és ideológiai hadjáratnak, amelyet Brüsszelből és az EU egyes nyugati tagállamából folytatnak annak érdekében, hogy érdekeinket alárendeljék mások érdekeinek. Ezeket a törekvéseket a házelnök szerint jogállamisági eljárásokba próbálják csomagolni. Annak kapcsán, hogy az EU-ban zajló tárgyalások során felmerült az uniós források felhasználásának a jogállamisági elvekhez kötése, a házelnök kijelentette: immáron a sokadik akciót indítják el Magyarországgal és Lengyelországgal szemben, attól sem visszariadva, hogy az Európai Tanács által elfogadott, az EU-költségvetési tervéről szóló kompromisszumos megállapodást módosítsák.

Kövér szerint fontos lenne, hogy a lengyel és a magyar parlament leszögezze: nem hajlandó olyan játékban szerepet játszani, amely lényegében országaik megzsarolására irányul. Amennyiben az EU-ban nem sikerül a jogállamisági kérdést leválasztani a pénzügyi kérdésekről, úgy tekintik, mintha a miniszterelnököknek semmiben sem sikerült volna megállapodniuk egymás között a költségvetési tárgyalások során. Az Országgyűlés elnöke úgy látta: felelőtlenül járnak el azok, akik a déli EU-tagállamok gazdasági, pénzügyi stabilitását is kockára téve megpróbálják átvinni az ideológiai, politikai előítéleteikből fakadó szándékaikat.

Elżbieta Witek házelnök is az uniós alapszerződésekkel ellentétesnek minősítette az uniós források jogállamisághoz kötését.

A két házelnök közös nyilatkozata szerint az uniós alapszerződés indokolatlan módosításának tekinthető, ha pénzügyi tárgyú megállapodásokkal összefüggésben jogállamisági kérdéseket kívánnak rendezni a tagállamok hozzájárulása nélkül, a tagállami parlamenteknek pedig nemcsak joga, hanem kötelessége is fellépni ez ellen. Elżbieta Witek és Kövér László egyúttal aláhúzta: az uniós költségvetés és a helyreállítási alap segíteni fogja az EU-t a COVID-19 világjárvány utáni újjáépítés folyamatában, és támogatni fogja a zöld és a digitális átállást célzó beruházásokat is. Ezért üdvözlik az ET júliusi költségvetési megállapodásait, és sürgetik az Európai Parlamentet a megállapodás mielőbbi elfogadására.