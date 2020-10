A fertőzőosztály COVID-részlegén 47 pácienst kezelnek súlyos és középsúlyos állapotban, többségük oxigénellátásra szorul. Kilenc gyanús esetet tartanak nyilván, egy közülük kilenc év alatti. A COVID intenzív terápiás osztály mind az öt ágya jelenleg foglalt, két Kovászna megyei beteg kritikus állapotban van, lélegeztetni kell, egy háromszéki, egy Brassó és egy Hargita megyei páciens szintén intenzív ellátásra szorul, nincsenek intubálva. A menedzser elmondta, szükség esetén még két-három ággyal bővíthető ez a részleg, ennél többel nem, lélegeztetőgép ellenben van, a megyében összesen tizennyolc, ebből kettő Kézdivásárhelyen. A sebészeti osztályon tizenkét koronavírussal fertőzött pácienst látnak el, közülük hatan Brassó megyeiek, az esetek eloszlása: kilenc általános sebészet, két ortopédiai és egy nőgyógyászati jellegű.

A keddi rendkívüli sebészeti beavatkozásról dr. Mihnea Mureșan urológus főorvos és dr. György-Szakács Csaba sebész szakorvos számolt be. Elmondták a hatvanhat éves háromszéki nő három hónappal ezelőtt súlyos fertőzéssel került a sürgősségre, egy nagy méretű kő a veséből indult és elakadt a húgyvezetékben, amit akkor endoszkópos úton sikerült megoldani egy stend elhelyezésével a kő mellett, hogy a vese működését biztosítsák. Elmúlt az életveszély, megszűnt a fertőzés, de a problémát ezzel nem oldották meg, a kő ott maradt. A keddi beavatkozás lényege a kő eltávolítása volt, ami a méretét tekintve klasszikus sebészeti beavatkozást igényelt volna, de egy kevésbé invazív eljárás mellett döntöttek. Laparoszkóposan sikerült a húgyvezetéket izolálni, majd felvágás után kivették a követ, visszavarrták a húgyvezetéket, utána az urológusok a stendet elhelyezték, hogy továbbra is biztosítsák a vese jó működését – részletezték a szakemberek. Elmondták, a beteg evolúciója optimális, már a műtét estéjén járkált, evett, ivott, panaszmentes. A két orvos hangsúlyozta, csapatmunka volt, összehangoltan dolgoztak, egyszerre majd minden rendelkezésre álló gépezetet használtak, minden operatívan működött, a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban hasonló műtétet eddig nem végeztek.

Újságírói kérdésre válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, bár a koronavírus járvány megjelenése óta sok tapasztalatot gyűjtöttek a pozitív teszteredményű betegek ellátása terén, és jelenleg helyt tudnak állni mindkét területen, a COVID-ellátás és a más patológiák kezelése tekintetében is, de ez csak addig tart, amíg be nem keményít ennél is jobban a járvány, ami nagymértékben függ a lakosság felelős magatartásától, a szabályok betartásától. Jelenleg átlagban öt-hat napos beutalást igényel a betegségek többségének kezelése, sok az egynapos beutalás is, de a koronavírus-fertőzés okozta betegségek, elsősorban tüdőgyulladás miatt bent fekvők többsége eléri vagy meghaladja a tíznapos kórházi kezelést. A szervezés, a munkamódszerek sokat alakultak az elvárásoknak megfelelően, a több hónapos tapasztalat segít abban, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok, de a közösségi fertőzés fokozatos terjedése akár aggodalomra is adhat okot, mert a kórházak befogadóképessége véges, a szakembergárda annyi-amennyi.