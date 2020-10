A kétévente szervezett építészeti szemlét kedd délután nyitották meg a Tamási Áron Színház előtti téren, a látványos szabadtéri tárlat megnyitója az eső miatt rövidre sikeredett. A kiállítás hagyományosan hat megye (Brassó, Hargita, Kovászna, Maros, Szeben és Vâlcea) különleges, leginkább sikeres építészeti projektjeibe nyújt betekintést, a tárlatot kilenc városban mutatja be a Romániai Építészkamara. A rendezvény sepsiszentgyörgyi szervezői Cora Dumitrescu és Török Áron sepsiszentgyörgyi építészek, a megyeszékhelyen a kiállítás október 12–19. között tekinthető meg. A szervezők szándéka, hogy az általuk legjobbnak tartott munkákkal a minőségi építészet közösség- és városképformáló erejére hívják fel a figyelmet.

A hat megyéből 54 tervet, zömében meg is valósított projektet küldtek be a szemle zsűrijének a részt vevő építészek. Vagyis azok, akik élni kívántak e lehetőséggel, azaz részt akartak venni az Arhitectura.6 szemlén, azért hogy megmutassák munkáikat – magyarázta a megnyitón Răzvan Dracea, az építészkamara Brassó, Hargita és Kovászna megyei fiókjának elnöke. A brassói építész hangsúlyozta, hogy a mostani pályamunkák színvonalasabbak az előző alkalmak során bemutatottaknál, jól kirajzolódik a hagyományos mesterségekre – főként a fa-, illetve fémmegmunkálásra – helyezett hangsúly, ez különösen a Hargita és a Kovászna megyei, sajátos helyi jegyeket felmutató építészeti megvalósításokra jellemző. E térségek építészete emiatt is eltér a kortárs építészet nagyobb romániai városokra jellemző, főképp az európai trendeket követő stílusától. Nagyon fontos, hogy ne feledjük a gyökereinket, azokat a helybéli, kizárólag egy-egy térségre jellemző sajátosságokat, amelyek építészetünket is megalapozzák, ezeket a jegyeket a kortárs építészet részévé lehet tenni – fűzte hozzá Răzvan Dracea. Arra biztatta a város lakóit, érdemes kíváncsian viszonyulniuk az építészeti szemlén bemutatott alkotásokhoz, mert van mit látniuk.

A vándorkiállításon számos Hargita megyei projekt látható, a lakóházak mellett falusi közterek, óvodák felújítása is követhető, de panziók, a Pongrác-tetőre épített korszerű vendéglő is ott van a kiállított munkák között. A háromszéki felhozatal ehhez képest igen szegényes, egy sepsiszentgyörgyi (meg nem valósított) terv, illetve két kézdivásárhelyi egyházi épület felújítása bukkan fel a pannókon. A székelyföldi, jobbára falvakon megvalósított projektek között számos igen eredeti alkotás figyelhető meg, ezek mellett több nagyvárosi – főképp brassói és nagyszebeni – épület felújítása, illetve újak építése követhető a vándorkiállításon.