Meghosszabbítható a parkolóbérlet

A hosszabbítást kérvényezni kell – a petitii@sepsi.ro címen elektronikus levélben, ha pedig ez nem megy, akkor az ügyfélfogadó irodában –, az adóügyi bizonylat kiváltása azonban már nem a bérlő, hanem a polgármesteri hivatal szakirodájának feladata. A személyazonossági igazolvány és az autó papírjainak (forgalmi engedély, érvényes műszaki vizsga) másolatára is szükség van, mindennek az elintézésére pedig harminc nap áll az érintettek rendelkezésére, akik egyébként levélben is megkapták a típuskérvényt és a szükséges útbaigazítást. A határidőt a levél kézbesítésétől számolják, a bérlet ára nem változik, fizetni – 2020-ra és 2021-re – december 15-ig kell (a számlákat is postázni fogják). Aki nem igényli parkolóbérlete meghosszabbítását, az elveszíti a helyet, másnak fogják kiadni. A torlódás elkerülése végett arra kérik az érdekelteket, hogy ne mindannyian a harmincnapos időszak elején keressék fel a polgármesteri hivatalt.