Veszélyes baconi kanyarok

Október 13-án reggel 7 óra tájban egy Bibarcfalva irányából Nagybacon felé tartó gépkocsi – vezetője egy 38 éves férfi – egy kanyarban a szemközti sávra sodródott, és frontálisan ütközött egy, az ellenkező irányból szabályosan közeledő járművel, amelynek két utasa is megsérült: az elöl ülő 42 éves nő súlyosan, a hátul ülő 80 éves nő pedig könnyebben. Mindkettejüket kórházba szállították és be is utalták, a vétkes sofőr ellen testi sértés miatt indított eljárást a rendőrség. Másnap hajnali négykor Magyarhermány és Kisbacon között szintén egy kanyarban kisodródott kocsihoz riasztották a rendőröket. Az autó – amelyet egy 20 éves fiatalember vezetett – felborult, a sofőr megúszta könnyű sérülésekkel. Iratcsomója azonban nehezebb lesz: miközben kórházba kísérték, kiderült, hogy ivott (leheletében 0,40mg/l alkoholt mértek), hajtási jogosítványa nincs, és az autó sem rendelkezik forgalmi engedéllyel. Mindezek mellett még testi sértésért is vizsgálat folyik ellene.