Diplomával vagy anélkül?

Baranga úrnak is csak az érettségi diplomáját kellett hamisítania, a többit már könnyedén meg tudta szerezni. Az egyetemi diploma elnyerése után még le is doktorált menedzsmentből. Oktatóként is tevékenykedett egy akkreditált felsőoktatási intézményben. Nem tudni, mit oktatott, lehet, hogy a diplomahamisítás művészetét. Az is kiderült, hogy még a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság átvilágító testületének is tagja volt, amely többek közt az országban működő egyetemeket ellenőrzi. Lehet, hogy az egy ideig virágzó diplomagyártás elősegítésében is tevékenykedett. Sajnos 2016-ban bírósági úton megsemmisítették diplomáit, de ezzel nem foglakozott sem ő, sem más, hanem újabb és újabb karrierlépcsőkre állott. (Ha valami beindul…) Diploma ide, diploma oda, a jobbnál jobb állások betöltéséből az évek során 640 ezer lejnyi jövedelme származott. Valószínű, azért is ment olajozottan előlépkedése, mert közben néhány pártban is aktivált, ahol nem forszírozták végzettségét, amíg ő is idomult az éppen uralmon lévő apparatcsikhoz.

Régi mondás, hogy ha Isten funkciót, beosztást ad az embernek, akkor eszet is mellékel hozzá. Ha pedig hithű párttag az illető, akkor ez utóbbiból nem is kell olyan sok. Baranga egyszerű esztergályos volt, de lám, sokra vitte. Mindenki csodálkozik, pedig minálunk suszterből is volt olyan (igaz, csak egy), aki 25 éven keresztül országot vezetett, és a feleségéről, az akadémikusról úgy tartották, hogy analfabéta, pedig legalább annyi osztálya volt, mint bármelyik vonatnak.

Baranga úr országos és NATO-titkok tudója is volt, mert tevékenykedett az államtitkok nemzeti regiszterénél is. Most, hogy a titoknok személyes titkaira fény derült, a miniszterelnök csak von egyet a vállán, és azt mondja: „Az ő baja, hogy becsapott. Tegnap már asztalomon volt lemondása. Már nem elnök”. (A probléma megoldva!).

Diplomával is rendelkezett a temesvári elektromos mérőműszergyár vezetője, Olimpia Moica, aki a bukaresti egyetem jogi karának végzettje, a gyár igazgatótanácsában pedig mások mellett férje és fia is aktivált. Nekik 50 millió eurót sikerült meglovasítaniuk. Nyolcszázezer fogyasztásmérőt (villanyórát?) tüntettek fel leltáron, miközben a gyár háromszor kevesebb gyártására és raktározására volt képes. Az összeg a családban maradt. Mert kicsi kutya nagytól tanul.

Azt nem tudni, diplomások voltak-e a nemzetközi PricewaterhouseCoopers auditcég szakemberei, akik tíz éven át rendszeresen átvilágították a vállalat pénzügyeit, a turpisság azonban egyszer sem szúrt szemet nekik. Különben a korábbi miniszterelnöknek, Viorica Dăncilănek kevés tudása mellett is volt érvényes diplomája. Amíg fungált, bakijain szórakoztunk.

Most végre van egy olyan államelnökünk, aki fizikatanári diplomával rendelkezik, eme igazolványa tehetséggel, tudással, hozzáértéssel és uniónyalással is párosul, és természetesen érdemrendek plecsnijeivel. Miután neki ítélték a Nagy Károly-díjat, többek közt azért, mert harcolt „a véleményszabadságáért, a demokráciáért, a nemzeti kisebbségek védelméért és a kulturális sokszínűségért”, most az Ottó császár-díjat érdemelte ki az európai egyesítés folyamatában játszott szerepének elismeréseként. Egy ilyen nagy kaliberű államfőnek kár a román parlagon hevernie, jobb lenne, ha egyenesen az Európai Uniót boldogítaná Brüsszelben.