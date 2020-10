A bontásra ítélt Bodok Szálló helyére több művelődési intézmény székházának helyet adó kulturális központot szeretne építeni – a Sapientia Alapítvánnyal és a megyei tanáccsal közösen – a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Egy övezeti városrendezési tervet már el is készíttetett, ám a szomszédos ingatlanok tulajdonosai ez ellen több kifogást is emeltek (írásban, a szeptember 7-ei közmeghallgatáson pedig szóban is), ezért most egy módosított változatot terjesztenek újra elő. Az övezeti városrendezési terv a beépítési vonalakat, százalékokat, épületmagasságokat és a funkciókat állapítja meg.

Hasonló a helyzet a központi piac melletti területtel is, ahol most a helyi közszállítási vállalat, a Multi-Trans foglalja el a legnagyobb helyet. Az önkormányzat eltüntetné a leromlott régi épületeket, megnyitná a Nicolae Iorga utcát a Bánki Donát és a Kriza János utca felé, a telken vásárcsarnokot, a gépkocsiknak parkolóházat szeretne építeni, illetve egy olyan parkolót, ahová turistabuszok is beállhatnak majd. Ennek az elképzelésnek az eredeti terve is ugyanúgy járt, mint a Bodok Szállóé: az érintett szomszédok kifogásokat fogalmaztak meg (közvita szeptember 8-án volt), így a városháza módosíttatta a dokumentációt.

A Jókai Mór utcában beltelkesítésre készülnek, amihez egy új utcát is ki kell alakítani. Az illyefalvi útra néző házak-kertek mögötti, jelenleg még zöld területekről van szó, ahol sok kisebb-nagyobb magánterület van, ezekhez biztosítana hozzáférést egy új utca. Ennek az övezeti városrendezési tervnek ezt kellene szabályoznia, ami nem lesz könnyű, mert a telektulajdonosok érdekeltsége „nem egyforma”, utca nélkül azonban építkezési engedélyeket sem lehet kiadni. Birtalan Csilla közlése szerint azon a részen még felméréseket is kell végezni, az utca létrehozása pedig attól függ, hogy mennyien akarják: ha sok lesz az ellenzője, esik a terv. Kivitelezhető lenne magánerőből is, de célravezetőbb ezt az önkormányzatra bízni, mert objektíven közelíti meg a kérdést – hangsúlyozta.

Kilyénben is a belterület növelése a cél, a falu terjeszkedik, ahhoz azonban, hogy egy övezet beépíthető legyen, szabályozni kell, új utakat, beépítési vonalakat, százalékokat kell megállapítani. Itt létezik egy szabályozási terv, de frissítésre szorul, mert húszévesnél régebbi és több szempontból is elavult.