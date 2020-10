Következő írásunk

Miközben a koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma meghaladja a négyezret – pár héttel ezelőtt még a kétezer is soknak tűnt, ám az is elképzelhető, hogy egy hónap múltán a négyezres mutatót sírjuk vissza –, továbbra sincs nyugalom politikai berkekben. Hol vannak azok a régi, még 2016 előtti, békebeli idők, amikor a honatyák szinte teljes egyetértésben szavazgattak szolgálati nyugdíjuk emeléséről, további bérkorrekciókról, s más kérdések alig-alig szerepeltek a parlament napirendjén. Aztán 2016 decemberét követően megkezdődött s egyhamar nem is ér véget a forrongások időszaka – persze a vita most sem a közjót érintő kérdésekről folyik –, s ezen az áldatlan állapoton egyhamar a világjárvány sem változtat.