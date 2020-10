A Málik József és a Tavirózsa utca közötti részen az út alapozásának fognak neki, a Tavirózsa és a Dália utca között pedig az esővíz-elvezető rendszer kiépítésének. A városháza közleménye szerint a cél az, hogy év végéig a teljes utcarész járható legyen, aszfaltozni azonban idén már nem fognak, csak jövőben. Az erőgépek egyébként már a tegnap a helyszínre vonultak.

A Puskás Tivadar utca felújítását már nagyon régóta várják az ott élők, a bökkenő csak az, hogy a szomszédos Sport utcát is korszerűsítik, és oda hónapok óta nem lehet behajtani. A környező utcák is szűkek, a parkolás már eddig is nagy gondot okozott, és ha a következő időben két utca lesz lezárva, kilométeres távolságban sem lehet majd parkolóhelyet találni – mondják a környéken lakók. Ezzel kapcsolatban Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: a Sport utcának a Nárcisz és a Tavirózsa utca közötti szakaszán a vízvezetéket és a szennycsatornát is lefektették már, az esővíz-elvezető rendszer kiépítése következik. Ha ezzel elkészülnek, az utca másik szakaszát fogják felújítani (és emiatt lezárni), az 1918. december 1. út és a Nárcisz utca között. Amíg be nem fejeznek mindent, valóban lesznek parkolási gondok, ismerte el az elöljáró, de útjavítást nem lehet útlezárás nélkül végezni.