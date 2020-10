Sokan szorulnak intenzív terápiára

Harmadik napja négyezer fölötti (4026) az új, koronavírussal diagnosztizált páciensek száma Romániában, és továbbra is magas -726- a súlyos állapotban lévő, intenzív ellátásra szorulók valamint az elhalálozások -75- száma is.

A kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint az új esetekkel együtt immár több mint 172 ezer igazolt fertőzésről tudnak a hatóságok, a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások száma pedig 5800-hoz közelít. Kórházakban is egyre több fertőzöttről gondoskodnak, pénteken számuk immár megközelítette a tízezret, emellett további 17 874 beteg állapotát otthonaikban, 9155-ét pedig intézményes elkülönítésben követik. Csütörtökről péntekre 30 325 mintavétel történt, ebből közel 12 ezret kérésre végeztek el a laboratóriumok.

Háromszékről 33 új koronavírusos esetet jelentettek, ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1613-ra emelkedett, s a kommunikációs törzs elhalálozást is jelentett a megyéből, azt azonban nem közölték, pontosan hány esetről van szó. Hargita megye a pénteki összesítőben 119, míg Brassó megye 116 új esettel szerepel.

Raed Arafat, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője pénteken arról beszélt, arra számítanak, hogy a járvány második hulláma a tél folyamán áll be az északi féltekén. „Tőlünk függ, hogy ez a második hullám mennyire lesz súlyos. Ha sikerül megállítanunk az esetszámok növekedését, megtartani a jelenlegi szinten, majd lassan csökkenteni a napi új esetek számát, ellenőrzés alatt tudjuk tartani a helyzetet, amint azt az első hullám idején is megtettük” - fejtette ki. Megjegyezte azonban, az intenzív terápiára szoruló esetek számának emelkedésével még nehezebb lesz a helyzet. Említést tett arról is, hogy más országokhoz viszonyítva Romániában sokkal nagyobb számú koronavírustesztet végeznek naponta. Úgy vélte, van esély arra, hogy gyorsteszteket szerezzenek be, amelyek eredményének a feldolgozása kevesebb ideig tart, és ez segítséget jelentene jelen körülmények között.