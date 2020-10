Közel tizenkétezer új eset három nap alatt

Az elmúlt hétvégén a kór halálos áldozatainak száma is számottevően nőtt, pénteken volt a legmagasabb 75, szombaton 63-an, vasárnap pedig 60-an hunytak el a koronavírusos fertőzés miatt. Ezzel 5872-re nőtt a járvány kirobbanása óta jegyzett halálos áldozatok száma. A járvány kezdette óta jegyzett igazoltan fertőzöttek száma is újabb küszöbértéket lépett át meghaladta meg a 180 ezret vasárnap, (megyénkben 1706-ot tartanak nyilván). A gyógyultak száma országosan megközelíti a 131 ezret. A legutóbbi hatósági jelentés szerint kórházban 9.984 beteget ápolnak, közülük 749-at az intenzív osztályon (pénteken 726-an voltak súlyos állapotban, szombaton 745-en). Meghaladja a húszezret azon igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma, aki otthoni elkülönítésben tartózkodnak, 9583-an pedig intézményi elkülönítésben.

A központi jelentésekben most is szerepel a megyék az elmúlt 14 napra szóló, ezer lakosra kivetített fertőzöttségi szintje. Vasárnap a főváros mellett már húsz megyében volt magasabb ez a mutató az 1,5-ös küszöbértéknél, ami az újabb korlátozások bevezetését teszi indokolttá. Bukarestben ugyanakkor az érték átlépte a hármas szintet, Fehér és Vâlcea megyék pedig vészesen megközelítik, bár a járvány kezdete óta regisztrált össze esetszám szempontjából nem állnak az élen. A fővárosban mindhárom nap meghaladta a hétszázat az újonnan azonosított esetek száma. Háromszéken a mutató a legutóbbi összesítő alapján 1,68 volt, Hargita megye ennél sokkal súlyosabba helyzet 2,34 a mutató, Brassó megye pedig 1,86. A Barcaságban egyébként vasárnap a napi esetszám megközelítette a 250-et, ezzel Bukarest után a második legmagasabb volt, kétszáz fölötti értéket ezen kívül csak Dolj megyében jegyeztek.

Továbbra is magas a hatósági büntetések száma is: három nap alatt több mint 32 ezer bírságot róttak ki járványügyi kihágás miatt róttak ki bírságot a csendőrök, illetve rendőrök.

Arafat: a hatóságok kerülik a konfliktust

A hatóságok párbeszéddel próbálják rávenni a vírustagadó, vagy fegyelmezetlen embereket a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartására, kerülik a konfliktust, mert „senki sem szeretne gumibotozó csendőröket látni” – jelentette ki egy televíziós interjúban Raed Arafat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára. A Hotnews.ro portál szombati beszámolója szerint az országos operatív törzs illetékese borúlátóan nyilatkozott a kórházakra nehezedő egyre nagyobb nyomásról. Arafat úgy értékelte, hogy a román egészségügyi rendszer – mind a befogadó kapacitás, mind a személyzet leterheltsége szempontjából „elvesztette a Covid-19 elleni harcot”. „El fogunk jutni oda, hogy a fertőzötteket már nem tudjuk a Covid-kórházakba vinni. Ezért a többi kórházban is meg kell szervezni az útvonalakat a fertőzöttek fogadására, el kell különíteni számukra helyeket az intenzív osztályon” – magyarázta az államtitkár. Virgil Musta, a temesvári járványkórház főorvosa arról számolt be: péntek este egy válságos állapotban mentővel érkező koronavírusos páciens már csak úgy jutott lélegeztető géphez, hogy pont akkor halt meg egy betegük az intenzív osztályon. A Mediafax hírügynökség által idézett főorvos azt mondta: kollégáival attól rettegnek, hogy hamarosan nekik kell majd eldönteniük, melyik páciensük haljon meg, és melyikük maradjon életben. Raed Arafat belügyi államtitkár szombaton aztán cáfolta azon kijelentését, hogy „elvesztettük a COVID-19 elleni harcot”. Az ügyben pontosított a stratégiai törzs is. A közzétettek szerint a sajtó torzította Raed Arafatnak a Digi24 televízióban péntek este elhangzott kijelentését. Mint írták a belügyi államtitkár nem a koronavírus elleni országos küzdelemről, hanem egy fertőzött fetești-i orvosnő elvesztéséről beszélt, aki egy hónapig harcolt a betegséggel, és közzétették Arafat teljes nyilatkozatának átiratát. Az ügyben megszólalt a belügyi államtitkár is, kijelentve: tőle soha nem fogja senki azt hallani, hogy a román hatóságok elveszítették a járvány elleni küzdelmet.