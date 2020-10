Döntetlen a sereghajtó ellen

Támadószellemben lépett pályára a sepsiszentgyörgyi csapat, amely már a 8. percben vezetést szerezhetett volna, azonban Veress Zsombor lövését a vendégek kapusa bravúrral hárította. A házigazdák mezőnyfölényben játszottak, viszont a 20. percben a Barcarozsnyó előtt adódott hatalmas lehetőség, egy bal oldali beadást Ionel Dinu közvetlen közelről kapu fölé lőtt.

A második félidőben is a házigazdák akarata érvényesült, a 47. percben közel álltak a vezető találat megszerzéséhez. Kocsis Norbert jobb oldali beívelése után a középen érkező Sánta Tamás fejjel csúsztatott kapura, a labda pedig a kapufáról pattant vissza. Nem sokkal később Máthis Mátyás hibázott a befejezésnél, majd Kovács Lóránt szögleténél Berde István kapu fölé továbbított. A házigazdák többet birtokolták a labdát, mezőnyfölényük mégsem érett góllá, ugyanis a 71. percben Veress próbálkozásánál a keresztléc mentette meg a vendégeket a góltól.

A Sepsi OSK szatellitcsapata beszorította ellenfelét, így az Olimpic kénytelen volt a védekezésre koncentrálni. Az utolsó negyedórában Mihai Petrescu védte Kocsis fejesét, majd a ráadásban Kovács előtt adódott nagy lehetőség, viszont lemaradt a beadásról, így a sepsiszentgyörgyi csapat négy vereség után szerzett ismét pontot.

3. Liga, 5. csoport, 6. forduló: Sepsi OSK II.–Barcarozsnyói Olimpic 0–0.

Sepsiszentgyörgy. Vezette: Adrian Frățilă (Vadu Pașii). Sepsi OSK II.: Căpățână – Păun, Berde, Deák, Dumitrescu, Sánta T., Veres (Máthis, 25., Toma, 88.), Kocsis (Ilyés, 82.), Markovic (Sánta L., 82.), Kovács, Veress. Edző: Kulcsár László. Barcarozsnyó: Petrescu – Suciu, Poverlovici (Potecu, 81.), Căpățînă, Marin, Vîrlan, Drugă, Mihai (Dobre, 81.), Coman (Moisin, 52.), Dinu (Strătilă, 67.), Staicu (Botea, 67.). Edző: Ciprian-Constantin Mustață. Sárga lap: Kovács (42.), Kocsis (64.), Deák (90.), illetve Mihai (36.), Căpățînă (44.), Strătilă (72.).

Fotó: Facebook / Sepsi OSK

Második vereség az idényben

A kézdivásárhelyi csapat bizonytalanul kezdte a mérkőzést, ezt kihasználva ellenfele az első negyedórában vezetéshez jutott. Gajdó Tamás szabálytalansága után Horia Popa a 13. percben könnyedén gólra váltotta a megítélt büntetőrúgást (0–1). A házigazdák nem sokkal később egyenlíthettek volna, viszont Becze Tamás senkitől sem zavartatva a kapusba lőtte a labdát, majd később sem tudott túljárni Bogdan Căucă eszén. A folytatásban is Brassó volt veszélyesebb, Sebastian Iordache lövését Răzvan Damian az utolsó pillanatban mentette szögletre, azonban a 28. percben újabb tizenegyeshez jutottak a vendégek, ezúttal Pakucs Tamás szabálytalankodott a büntetőterületen belül. A második büntetőt is Horia Popa értékesítette, aki néhány perccel később akár mesterhármast is szerezhetett volna, viszont a labda a kapufáról pattant vissza.

Szünet után is a Ioan Naghi irányította csapat kezdett jobban, a 49. percben Cenk Firat a kézdivásárhelyi kapus mellett a hálóba gurított (0–3). Ezt követően kezdett magára találni a felső-háromszéki együttes, de Emilian Popa a kapussal szemben rossz megoldást választott, Tankó Zsolt lövését pedig Căucă bravúrral védte. A 66. percben egy Kanyó Szilárd elleni szabálytalanság után a Kézdivásárhelyi SE is tizenegyest rúghatott, amelyet Tankó magabiztosan vágott a kapuba (1–3). Az egyenlítésre hajtó házigazdák Kanyó és Pakucs révén tovább faraghattak volna hátrányukból, viszont a brassói hálóőr elemében volt. Végül a ráadásban ismét Tankó volt eredményes, a hátvéd 18 méterről helyezett a jobb alsóba (2–3), azonban a pontszerzésre már nem maradt idő.

3. Liga, 5. csoport, 6. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Brassói SR 2–3 (0–2).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Ciprian Aelenei (Jászvásár). KSE: Bunduc – Pakucs, Damian, Tankó, Gajdó T. (Zsombori, 80.), Gazda, Gáll (Vasiloiu, 69.), Mojzi, Gajdó G. (Kanyó, 54.), Becze (Solovăstru, 54.), Bandi (E. Popa, 54.). Edző: Pur­guly Árpád. Brassói SR: Căucă – Boricean (E. Rența, 62.), Moraru, Șerban (Răducan, 62.), Mitu, Burlacu (Mîndru, 78.), H. Popa, D. Rența (Fekete, 62.), Iordache, Răchișan, Firat (Mircescu, 85.). Edző: Ioan Naghi. Gólszerzők: Tankó (66. – büntetőből, 90+2.), illetve Popa (13. – tizenegyesből, 28. – tizenegyesből), Firat (49.). Sárga lap: Pakucs (44.), Mojzi (74.), illetve Burlacu (29.), Firat (44.), H. Popa (81.), Căucă (88.).

A 6. forduló további eredményei: Astra Giurgiu II.–Brassói Kids Tâmpa 1–2 (gólszerzők: Brăilă 41. – tizenegyesből, illetve Kerekes 13., 30.), Brassói Corona–Székelyudvarhelyi FC 1–0 (gsz.: Drăgoi 76.), Blejoi–Plopeni 3–2 (gsz.: Lambru 17., Iancu 34., 59., illetve Huza 38., Butufei 41.).

A rangsor:

1. Corona 5 1 0 15–4 16

2. Brassói SR 4 1 1 14–8 13

3. Blejoi 4 1 1 12–10 13

4. KSE 3 1 2 10–9 10

5. SZFC 2 1 3 9–6 7

6. Astra II. 2 1 3 12–10 7

7. Plopeni 2 0 4 8–13 6

8. Kids Tâmpa 2 0 4 5–16 6

9. Sepsi OSK 1 1 4 5–10 4

10. Olimpic 0 3 3 3–7 3

A 7. forduló programja: * október 23.: Székelyudvarhelyi FC–Sepsi OSK II. (15 óra), Brassói Kids Tâmpa–Kézdivásárhelyi SE (15 óra) * október 24.: Brassói SR–Blejoi (14 óra), Barcarozsnyói Olimpic–Astra Giurgiu II. (15 óra), Plopeni–Brassói Corona (15 óra).