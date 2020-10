Újabb lépés a birtokrendezésben

Az elmúlt négy évben sikerült a zsebszerződések elismerése által tisztázni számos telek tulajdonjogát. A most elfogadott módosítás a procedúra során felmerült újabb eseteket tisztázza, és az országos kataszterezési program lezárása után is biztosítja a földtulajdonosok számára azt a lehetőséget, hogy a telekkönyvbe bejegyezzék a földhasználati jogukat. A szenátus mezőgazdasági bizottságának alelnöke szerint a helyi közigazgatásban a posesie néven ismert tulajdonjog-szerzési forma bejegyzésének során újabb gondok merültek fel, számos esetben a hagyatéki folyamatot vagy a zsebszerződések elismerését nem tudták véglegesíteni. A tervezetről a képviselőháznak is döntenie kell, ezt és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe.