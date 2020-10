Szijjártó Péter felidézte, Barack Obama elnöksége alatt Joe Biden alelnökként nyolc évig sokat foglalkozott közép-európai kérdésekkel, most pedig a demokraták elnökjelöltje a néhány hét múlva sorra kerülő amerikai választáson. A demokraták hivatali ideje alatt a közép-európai országok kioktatása, folyamatos támadása zajlott amerikai részről – tette hozzá a miniszter. „Mi magyarok a saját bőrünkön éreztük mindezt” – fogalmazott, majd példaként említette a magyar alaptörvény elfogadását kísérő támadásokat, valamint azt is, hogy az amerikai nagykövetség vezetői milyen önfeledt örömmel vettek részt azokon a budapesti tüntetéseken, amelyeket az ellenzék a kormánnyal szemben rendezett. Emellett emlékezni kell azokra a politikailag rendkívül elfogult véleményekre is, melyeket a magyar ellenzék támogatása és a magyar kormány támadása érdekében hoztak nyilvánosságra – tette hozzá.

Szijjártó Péter felidézte: Joe Biden ebben az időszakban nagyon sokat foglalkozott Ukrajnával, volt egy olyan időszaka az alelnöki periódusának, amikor kis túlzással többet járt Ukrajnába, mint a Washingtonon kívüli vidéki Amerikába. Ez volt az az időszak, amikor a fia, hogy, hogy nem, az egyik fő ukrajnai energetikai vállalat egyik igazgatói pozícióját töltötte be – mondta, aláhúzva, ebben az időszakban rendkívül korrupciógyanús ügyek történtek az ukrán energetikai szektorban.

A miniszter hangsúlyozta, most Joe Biden újra szájára vette Közép-Európát, és egy kampányeseményen teljesen igaztalan és méltatlan vádakkal illette Magyarországot és Lengyelországot. Szijjártó Péter szerint jó lenne, ha Joe Biden, mielőtt újra Közép-Európával kezdene foglalkozni, megválaszolná, hogy a fia milyen szerepet játszott azokban a korrupciógyanús ügyekben, amelyek az ukrajnai energetikai szektorban végbementek. Arra is választ várnak, Joe Biden milyen módon vetette latba politikai befolyását a fia és a fia által vezetett vállalat nyereségessége érdekében; miért helyezett nyomást az ukrán kormányra és államra, hogy menesszék az ukrán főügyészt, milyen köze volt ennek a menesztésnek ahhoz, hogy teljesen elültek a Joe Biden fiának energetikai üzleteihez kötődő nyomozások.

Szijjártó Péter külön reagált arra, hogy Joe Biden Lengyelországot és Magyarországot a totalitárius rendszerekkel említette együtt és Fehéroroszországhoz hasonlította őket. A politikus azt mondta, hogy a NATO-t a széthullás veszélye fenyegeti, ami szerinte a Fehéroroszországban, Lengyelországban és Magyarországon történtekből látható. Hozzátette, hogy megnőtt a totalitárius rezsimek száma a világon. Szijjártó Péter közölte: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök hasonló álláspontot képvisel az illegális migráció, a határvédelem, a biztonság, a családok támogatása és a keresztény közösségek megvédése ügyében. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a demokrata kihívó nyilván emiatt vonta bele Magyarországot az elnökválasztási kampányba. Hangsúlyozta: ami a kijelentés konkrét tartalmát illeti, annak a valósághoz semmi köze nincsen.