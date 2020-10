Vargyas új elöljárója rendet és működő hivatalt ígér

Közös siker

Imets Lajos a közigazgatásból kiesve az elmúlt években négykerekű motorkerékpárok (kvadok) forgalmazásával és javításával, illetve méhészkedéssel foglalkozott. A családi vállalkozásról a választást követő napokban lemondott, a méhekről – amelyek nemcsak nagyon a szívéhez nőttek, de a Pro Economica Alapítványnál jelentős összeget is pályázott a tevékenység bővítése érdekében – azonban nem. Emellett fontos tevékenységének tartja, hogy az elmúlt években rendszeresített baráti találkozók során sikerült kialakítania azt a csapatot, amely most rég nem látott támogatottságot szerzett az RMDSZ-nek. „Az elért siker nem az enyém, hanem a csapaté, mert közösen kellett az emberek elé lépnünk, hogy meg­győzzük őket: ismerjük Vargyas gondjait, és egységesen dolgozva képesek leszünk azokat megoldani” – mondotta.



Rendet a hivatalban

Egyik legsürgetőbb feladatnak a községháza működésének megváltoztatását, másiknak az önkormányzat gondozásában lévő épületek javítását tartja. A hivatal személyzete nem elégséges, de jelenleg, ha lenne is kit felvenni, tiltva van az alkalmazás, ezért ennek a hiányosságnak a pótlásával még várnia kell. Addig is javítani lehet az ügyfelekkel való kapcsolattartáson. A kampány során ugyanis meglehetősen sokan tették szóvá neki, hogy nem elégedettek a kiszolgálással. Ha egy hivatalnok nem kedves, utasítani kell, hogy az legyen, elvégre az önkormányzathoz forduló embernek joga van ahhoz, hogy rendes kiszolgálásban részesüljön – vélte.

Az elhanyagolt épületek és közterek közül legsürgősebben az óvodát, a sportcsarnokot, a tűzoltószertárat és a Selyemparkot tenné rendbe. A sportcsarnok nem működik, ajtaja-ablaka betörve, úgy is tűnhet, nincs gazdája az épületnek. A tűzoltószertárat – pedig nemrég, 2008-ban épült – nem használják, ami meg is látszik rajta, az óvodánál pedig úgyszintén rengeteg a tennivaló. Hogy miként jutottak ilyen nehéz helyzetbe? Vádaskodni nem akar, de úgy véli, egyértelmű, hogy az utóbbi négy év községvezetése marasztalható el. Egyszer azt mondták, van rá pénz, de nincs engedély, aztán amikor a magyar kormány a Romániai Magyar Pedagógusszövetség által segítséget hozott volna, Sütő Levente volt az, aki nem engedte, hogy az épület javításával foglalkozzanak – mert azt ő akarja –, csak az udvar rendbetételét és a kerítés kicserélését hagyta jóvá. „Nem tudom, hogy a félretett pénzből van-e még, vagy elköltötték a kultúrotthon javítására, de azt tudom, hogy még egyszer nem fordulhat elő, hogy reggelente a szülőknek kelljen fát vinniük, hogy a gyermekek meg ne fagyjanak.”

Biztonságos Vargyast

A közbiztonságot megteremteni nehéz dió, de úgy véli, van arra is megoldás. Míg alpolgármester volt, nem félt a károsultak helyett a jegyzőkönyvet aláírni, s most sem fél a másét nem tisztelők ellen fellépni – ígéri.

A közbirtokosság és a földtulajdonosok már két éve szerződést kötöttek területük megvédése érdekében, s ha a polgármesteri hivatal is alkalmaz valakiket, és autót is ad nekik, akkor meg tudják akadályozni az illegális legeltetést és a terménylopást. Ezenkívül fejleszteni akarja a kamerarendszert is. Nem tudja, hogy jelenleg hány működik, illetve ki kezeli – talán a rendőr –, de kész alaposan megvizsgálni, miként lehetne bővíteni: annyi pénzt biztos, elő lehet teremteni, hogy a meglévők mellé még a középületekhez is jusson. „Amikor alpolgármester voltam, harmincnégy jegyzőkönyvet írtam alá, mert a tulajdonos nem volt hajlandó erre, szó szerint félt a törvénytelenül legeltetők miatt aláírni. Ezt a kiállást most is vállalom, és biztos vagyok benne, hatásos lesz. Vargyason jelentősen csökkeni fog a törvénytelenség” – állította Imets Lajos.



A vízhelyzet rendezése időbe telik

Sok tennivalója lesz azzal kapcsolatban is, hogy az ivóvízrendszer mindenhol kiépüljön, a víz pedig jó minőségű legyen. A rendszer fúrt kutakra épült, de sem ezek hozama, sem a víz minősége nem megfelelő. A megoldás része – és csakis az! – lehetne, ha a barótiakkal meg tudnának egyezni, hogy tőlük vegyék át a befogott vizet. Kézenfekvő lenne, mert a baróti létesítménynek elég nagy a kapacitása ahhoz, hogy őket is kiszolgálja, és ezt könnyen meg is tudnák oldani, hiszen a két vízház közt talán húsz méter távolság sincs, a partnerség pedig egy esetleges pályázatnál is jól jöhet mindkét félnek.