Óvoda is épül az Őrkőn

Többe kerülnek a Sepsiszentgyörgy halmozottan hátrányos övezeteibe tervezett beruházások, mint ahogy azt eredetileg gondolták, ezért módosítani kellett a terveket, az Őrkő negyedet átszelő utat például később, más forrásokból fogják megépíteni – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől, aki a GAL Sepsi helyi akciócsoport elnöke is.

Arról a hétmillió eurós óriáspályázatról van szó, amely az Őrkő, a Csíki negyed és a szépmezői lakótelep hátrányos helyzetén, helyesebben az ott lakók életminőségén és kilátásain kíván javítani, sokféle programmal. Ezek között több oktatási, egészségügyi és szociális jellegű tevékenység is szerepel (a gyermekfoglalkoztatásoktól a felnőttképzésig), amelyeket a gyulafehérvári Caritas segélyszervezet fog össze, emellett pedig néhány fontos beruházás. Ezekre eredetileg 4,5 millió eurót szántak, ám a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése után kiderült, hogy ez a keretösszeg mindenre nem elég, ezért lesz, amit az önkormányzat saját költségvetéséből vagy más forrásokból fog majd fedezni. Az Őrkő víz- és szennyvízvezetékének kiépítése például átkerült a Regionális Operatív Programba, és az utat – amelynek 800 métere volt belefoglalva az eredeti tervbe – csak azután lehet majd megépíteni.

Amit 2023 végéig már be is kell üzemelni, azok Tóth-Birtan Csaba közlése szerint a következők: az Őrkőn egy óvoda, egy multifunkcionális központ és 50 szociális lakás (előbbire már pályázott az önkormányzat, utóbbiakra novemberben írnak ki újabb pályázatot), a Csíki negyedben egy közösségi ház (ezt egy üresen álló földszinti üzlethelyiségben rendezik be), Szépmezőn pedig szintén egy közösségi ház, amihez a jelenlegi óvodát alakítják át, az ottani kisgyermekek ugyanis új óvodát kapnak. Az építkezés nem rögtön kezdődik meg, jelenleg a pályázatok „feltöltése” zajlik, ez még az ügyintézési munkálatok része.