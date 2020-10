Befejezték Kovásznán a városközponti sétány (köznyelven: Dózsa park) alsó felén található sportbázis teljes körű felújítását. A tervek szerint a városháza október 22-én veszi át a kivitelezőtől a létesítményt. Ezt követően kezdi meg működését a sokak által várt sportpálya – tudtuk meg Gyerő József polgármestertől, – hacsak a világjárvány miatt nem rendelnek el újabb szigorításokat, és nem lépnek érvénybe teljes tiltást hozó rendelkezések, de mindenképp be fognak tartani minden járványügyi szabályozást – fűzte hozzá az elöljáró. A 760 ezer lejbe kerülő beruházás költségeit saját bevételeiből biztosította a városháza. A sportolási lehetőségek bővülése mellett a modern bázis a városközpont összképét is javítja.

A sporttelep megérett a teljes körű felújításra, a játéktér aszfaltja feltört, a lelátók elavultak, a létesítményben nem volt öltöző, mosdó. Most műgyepes borítást kapott a pálya, új lelátót építettek, mosdóval, zuhanyzóval, öltözővel bővült a létesítmény, hálós födést is kapott, így nem kell attól félni, hogy elszáll a labda. Lényeges fejlesztés, hogy megoldódott az éjszakai megvilágítás kérdése is, így a pálya sötétedés után is használható lesz. Hamarosan térfigyelő kamerákat is felszerelnek, így az esetleges rongálók könnyen azonosíthatók lesznek. A sportbázis multifunkcionális jelleggel bír, lehetőség lesz focizásra, kosár- és kézilabdázásra, teniszezésre, lábteniszre is – magyarázta Gyerő.

Elkészült a létesítmény működési szabályzata, a helyi tanács is elfogadta azt. A létesítmény reggel nyolc és este tíz óra között lesz nyitva, külön tarifákat szabtak meg a nappali, illetve az esti időszakra, amikor a pályavilágítás is üzemel. Pályavilágítással óránként 70 lejt, természetes fény mellett 50 lejt kell fizetni annak, aki teniszezni, lábteniszezni szeretne. Bérletkötésre is lesz lehetőség, világítással 210 lej, nappali fénynél 150 lej a havi díj, ami négyszeri belépésre jogosít fel.

Csapatjátékok – foci, kézilabda – esetében az órabér 100, illetve 80 lej. A havi bér 300, illetve 240 lej, ami ugyancsak négy belépésre jogosítja fel a sportolókat. Tanulók, egyetemisták, nyugdíjasok számára a napijegy és havi bérlet esetében is 50 százalékos kedvezményt biztosítanak.

A Kovásznán bejegyzett sport­egyesületek, tanintézmények ingyenesen használhatják a bázist. Ezen a téren leginkább az Orbán Balázs Elemi Iskola érintett.