Világdöntőbe jutott a kézdivásárhelyi szakács

A kézdivásárhelyi Veres István, aki idén februárban megnyerte a Bocuse d’Or magyarországi döntőjét, Tallinnban az európai válogatón segítőjével, Molnár Bencével és Volenter Istvánnal alkotott csapatot. Minden részt vevő nemzet delegálhatott egy tagot a zsűribe is: Magyarországról idén Széll Tamás, a 2016-os Bocuse d’Or Europe győztese, a 2017-es lyoni világdöntő 4. helyezettje vett részt a grémium munkájában.

A tallinni versenyen a csapatoknak két ételt kellett elkészíteniük 5 óra 35 perc alatt. A hústéma a fürjre, a haltéma az afrikai harcsára épült. A tizenhat európai csapat közül tíz – köztük a magyar – jutott tovább a lyoni döntőre. A Bocuse versenyén számít, hogyan tudják a csapatok belevinni a nemzeti jelleget az ízekbe és a díszítésbe, ugyanis a zsűri ezt is pontozza. Az étel kinézete, íze mellett külön pont jár a díszítésért és a szószért is. Veres István puliszkát is főzött köretként a versenyen „Óriási eredmény, hogy ott vagyunk a legjobb tízben ebben a skandinávok által uralt mezőnyben, és kijutottunk a világdöntőre” – nyilatkozta a Maszolnak pénteken este Veres István.

A világ legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d’Or európai döntőjét a koronavírus-járvány miatt ebben az évben nézők nélkül rendezték meg. A versenyt Norvégia csapata nyerte meg. A kétévente Lyonban rendezett verseny bemutatkozási lehetőség a legtehetségesebb szakácsok számára, ahol 24 ország képviselői mérik össze tudásukat a szigorú szabályok között lebonyolított versenyen a nemzetközi zsűri előtt.