Online csalás

A kár 1300 és 4000 lej között mozog esetenként, a fiatalembert 24 órára őrizetbe vették, majd 60 napos házi őrizetetbe helyezte a kézdivásárhelyi bíróság. Lakását is átkutatta a rendőrség, amely arra figyelmezteti az online módon vásárlókat, hogy lehetőleg ne fizessenek előre, hanem csak akkor, amikor megkapják a kért terméket, illetve szolgáltatást, próbálják ellenőrizni az eladót (az e-mail-cím is elárulhat ezt-azt), de az árut is (hogy valóban olyan-e, mint amilyennek hirdetik), kerüljék a nagyon leárazott dolgokat, és dokumentálódjanak a kiszemelt termékek valós értékéről (hasonlítsák össze az árakat más honlapokról). Aki kártyával fizet, győződjön meg arról, hogy az átutalás biztonságos (a webcím mellett legyen lakatjel), a címzett pedig az, akinek kiadja magát. Saját banki adatait (bankszámlaszámot, a bankkártya biztonsági vagy PIN-kódját, a jelszót, a jelszógenerátor (token) ismérveit és a személyes adatokat (név, személyi kód, személyazonossági igazolvány adatai stb.) se adja ki senki internetes vásárláskor – írja a rendőrség. (j.)