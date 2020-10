A 24 éves háromszéki kerékpárosnak a világkupaversenyek és a világbajnokság után nem volt ideje pihenni, hiszen csapata, a Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team által szervezett viadalon is próbára tette magát. A három távon – hosszú, közepes és rövid – a különböző kategóriákban közel 350 versenyző állt rajthoz. Molnár Ede a 70 kilométeres szakaszon versenyzett, ahol a 75 kerékpárosnak 2000 méter szintkülönbséget is le kellett küzdenie a Kárpát-kanyarban és a Leaota-hegységben. Bár a sepsiszentgyörgyi kerékpáros a verseny nagy részében az élen haladt, az utolsó kilométereken időt vesztett, mert kénytelen volt félrehúzni, hogy letakarítsa a sáros kereket, így végül a második helyen fejezte be a megmérettetést.

„Fárasztó verseny volt, hiszen két napig zuhogott, hatalmas sár volt a pályán, ami, azt hiszem, mindent kivett belőlem a végére. Az elején Bogdan Duca elesett, majd leszakítottam magamról a többi ellenfelet is, több mint 40 kilométeren egyedül tekertem, viszont az utolsó hosszú emelkedőn a későbbi első helyezett megelőzött, miközben félreálltam, hogy a kerekeket tisztítsam meg a sártól, mert éreztem, hogy már nem haladok. Az utóbbi hetekben csak rövid távon edzettem a nemzetközi versenyek miatt, így nem ért meglepetésként, hogy nem sikerült győznöm” – nyilatkozta lapunknak Molnár Ede, aki legközelebb november 7-én a Cross-Country Olympic Román Kupa utolsó szakaszán versenyezhet, ha a járványhelyzet is lehetővé teszi.

Eredmények: * BikeXpert Alpine Challenge: 1. Bogdan Duca (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 3:29:00 óra, 2. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 3:36:25 óra, 3. Lucian Logigan (Scott ProCycling) 3:46:29 óra * Román Kupa, XCM: 1. Bogdan Duca 175 pont, 2. Lucian Logigan 150 pont, 3. Vlad Lucian Păcurar (Sport Competition) 86 pont, 4. Tudor Cazaceanu (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 84 pont, 5. Molnár Ede 80 pont. (miska)