Vörös forgatókönyv Sepsiszentgyörgyön

Bezár minden tanintézmény, vendéglő, művelődési hajlék és játékterem, és mindenhol – a nyílt utcán is – kötelező lesz a maszkviselés Sepsiszentgyörgyön a következő két hétben, azaz október 20-tól november 3-ig – közölte Antal Árpád polgármester. A koronavírus-járvány terjedése miatt bevezetett szigorításokra egyébként a Ro-Alert rendszeren is figyelmeztették a lakosságot.

Az elöljáró elmondása szerint szombaton, vasárnap, hétfőn, és az elmúlt két hét átlagát tekintve is meghaladta a 3-at az ezer lakosra eső fertőzöttek száma a megyeszékhelyen (még úgy is, hogy a gócpontokat nem számították be), ezért az érvényes kormányhatározatnak megfelelően a vörös forgatókönyv lép életbe. Az oktatás teljes egészében a virtuális térbe költözik, a vendéglők, színházak, mozik, játéktermek sem maradhatnak nyitva, és a lakásokból kilépve kötelező maszkot hordani.

Antal Árpád elmondta: a prefektúrán tartott hétfő délelőtti megbeszélésen arra kérték a hatóságokat, hogy az első napokban inkább tájékoztassanak, mintsem büntessenek. Megérti, hogy vannak, akik nehezebben fogadják el a korlátozásokat, különösen a fiatalok között, de nekik is gondolniuk kell a szülőkre, nagyszülőkre – hangsúlyozta, és elővigyázatosságra kérte a lakosságot, mert várhatóan még jó ideig együtt kell élnünk a vírussal, meg kell tanulnunk vigyázni magunkra és egymásra.

Még az óvintézkedések betartásával is el lehet kapni a fertőzést – figyelmeztetett – , ő is elkapta, és habár nem sorolta magát a veszélyeztetettek közé, állapota pedig nem indokolta a kórházi kezelést, utólag úgy véli, hogy aki átesett ezen a kóron, az már biztosan nem fogja összetéveszteni egy hűléssel vagy influenzával. A számok egyébként egész Európában növekedést mutatnak, talán mert még mindig sokan vannak, akik kételkednek az új koronavírus létezésében, és nem védekeznek, holott ez jobb megoldás, mint a máris súlyosan érintett gazdaság leállítása.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta: nem látja akadályát annak, hogy november elsején szokás szerint világítani menjenek az emberek, ha ezt maszkkal és távolságot tartva teszik meg, hiszen nem kijárási tilalmat rendeltek el. Hogy két hét múlva mi lesz, még nem tudni, de rajtunk is múlik – szögezte le.