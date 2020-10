Tegnap délelőtt már sokan hallották a meg nem erősített hírt, miszerint mától minden sepsiszentgyörgyi óvodás és iskolás áttér az online oktatásra, de sokan még akkor sem hitték, amikor délben elindultak az iskola felé, hogy a kapuban várják kisiskolás gyermeküket. A szülők többsége szokás szerint öt-tíz perccel hamarabb érkezik, biztosak akarnak lenni, hogy elcsípik a pillanatot, amikor a tanító néni kikíséri a gyermekeket a kapuig, ilyenkor még lehet váltani egy-két mondatot, megtudni, történt-e valami különös aznap vagy minden ment a maga rendjén. Így volt tegnap is, de az a néhány perc egy cseppet sem volt nyugodt. Izzott a hangulat, anyukák, apukák kérdezték egymástól: hogyan tovább? Már tudták, hogy ma reggeltől változik a program, valakinek otthon kell maradni, ahol vannak nagyobb testvérek, ott hosszú lesz az esti megbeszélés, a hagyatkozás, mit és hogyan kell tenniük kistestvérük érdekében és saját online tanórá­jukért.

Blága Aba másodikos kislányáért aggódik inkább, szerinte a hetedikes fiú már annyira önálló, hogy elboldogul a leckéivel, de a kicsit igazgatni kellene. Feleségével együtt mindketten dolgoznak, nem tudnak kimaradni a munkából, aggódnak, mit tegyenek, hogy ne maradjon le kislányuk se a tanulással. Van két számítógép, ez nem gond, de ki legyen mellette? Szakács András két másodikos kislányát ölelte magához az iskolakapuban, készen volt a forgatókönyv, ő marad otthon délelőtt, felesége ezt nem teheti. Fogorvosként a magánpraxisban délutáni műszakban is tud dolgozni, délelőtt a lányokkal marad, segíti őket a tanulásban. Azt mondja, számítottak erre, mégis nagyon rossznak tartja, hogy váltani kell, amire berendezkednek az egyik változatra, jön a másik, és ez a gyermekeket kizökkenti, nem jó nekik.

Tölgyesi Annamária három iskolás gyermek édesanyja, el sem tudja képzelni, mit jelent a mai fordulat az életükben. Abban bízik, a kilencedikes és tizenkettedikes gyermek önállóan végzi a feladatát, de a másodikosnak nem lesz, aki segítsen, legfennebb délután tudják pótolni a lemaradást, a család egyetlen számítógépe amúgy sem alkalmas arra, hogy mindannyian egyszerre kövessék az online órákat. A nagyobbak felváltva használják a számítógépet, amit lehet, telefonon oldanak meg, de a kicsi délelőtt a testvéreivel marad, tanulás persze nem lesz – ecseteli az édesanya. Délben korán végez a munkával, délután majd együtt tanulnak, más megoldás nincs – mondja.

Farkas Tibor másodikos és negyedikes kislányát várta, amikor a továbbiakról kérdeztük. Felesége a tanügyben dolgozik, szerinte a következő időszakban szinte egész nap online órákat fog tartani, neki kell a gyermekek mellett maradnia. Értesítette a munkaadóját, hogy otthonról fog dolgozni, hetente egyszer bemegy a munkahelyére rendezni a legszükségesebbeket, a többit otthonról intézi és tanul a lányokkal. A családban egy laptop van, a telefont is tanulóeszközként fogják használni, már van benne gyakorlatuk, mert a nagyobbik lánynak volt benne része egy tanár megbetegedése miatt. Farkas Tibor elmondta, angliai barátaiktól tudja, hogy ott a gyermekek maszk nélkül járnak iskolába attól függetlenül, hogy az adott településen mennyire terjed a járvány, szerinte ez helyes, mert egyébként a gyermekek nagyon elszoknak a közösségtől. Azt tartaná helyesnek, hogy a diákok addig járjanak iskolába, amíg ezt a tanárok tudják vállalni, szerinte a vegyes megoldás a legrosszabb, mert kiszámíthatatlan.

Ez a néhány példa korántsem fedi a teljes képet arról, mivel szembesülnek a szülők a távoktatás következtében, az anyagiakról nem is beszélve, ami nem volt témája kérdezősködésünknek, és a nagyszülők helyzetéről sem érdeklődtünk, hisz elsősorban nem az ő feladatuk a gyermekekről való gondoskodás, főként nem a tanulás tekintetében. Tény, hogy ahol egyetlen gyermeknek is otthonról kell tanulnia, abban a családban az élet kizökken a megszokott medréből, és mindenki számára pluszfeladatot jelent a géphez kötöttség. Egyebek mellett ezt is átrendezte a koronavírus, rajtunk áll, hogy mennyire tudjuk elfogadni és beépíteni életünkbe anélkül, hogy rabjai legyünk. Ez a kulcsa annak, hogy a jelenlegi helyzetben is talpon maradjunk.