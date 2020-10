Fokozódó rendőri jelenlét

Egyebek mellett tömegközlekedési járműveken is ellenőrizték a hétvégén a háromszéki rendőrök a koronavírus-járvány leküzdésére bevezetett szabályok betartását.

A kormánybiztosi hivatal által felügyelt átfogó ellenőrzésen naponta mintegy száz rendőr vett részt, akik felkeresték a lakhelyi és intézményes karanténban lévő személyeket, továbbá 99 kereskedelmi társaságnál és 64 közszállítási járművön is vizsgálták az egészségügyi rendelkezések betartását. Mint hétfői beszámolójukból kiderül, több mint 1700 személyt érintett az ellenőrzés, mely során félszáz alkalommal bírságoltak is, összesen 9250 lejre. A megyeszékhelyi és a kézdivásárhelyi vasútállomáson a peronon tartózkodóknál és a vonatok utasainál is figyelték, igazodnak-e az előírásokhoz. A diákokat szállító járművek sem maradtak ki, október 16-án két autóbuszon és két iskolabuszon ellenőrizték a járványmegelőzési szabályok betartását. Ezek a járművek árapataki és hidvégi gyermekeket szállítottak otthonaik és az iskola között. Műszaki problémát nem tapasztaltak, de más jellegű mulasztások miatt összesen ezer lejre bírságoltak. Mint a rendőrségi közleményben megjegyzik, a hasonló bevetések célja a megelőzés, a hatóságok a törvények betartására figyelmeztetik a lakosságot, hiszen a jelenlegi fokozódó járványhelyzetben ezek áthágása súlyos következményekkel jár. (dvk)