– Lehetett volna jobb is az RMDSZ csapata által elért eredmény, de három-négy ellenünk dolgozó falusfelemnek köszönhetően lett ez a voksolás eredménye, a kilenctagú tanácsban öten – Porum-Kerekes László, Szűcs István, Teleki Lajos, Bartos Zsolt és Már Mária Magdolna – képviselik az RMDSZ-t, négyen – Máthé-Péter József, Muzsnai László, Márton István és Nagy-Bogyó Mihály – pedig az EMSZ-t. Harminckét szavazat érvénytelen volt, így az RMDSZ elveszített egy mandátumot. Azt is mondhatom, hogy a két polgármesterjelölt miatt a falu kissé kettészakadt, a felszegiek zömében az EMSZ jelöltjére, az alszegiek pedig rám adták a voksukat. Vége a választási kampánynak, én a község összes lakójának polgármestere akarok lenni, és remélhetően az EMSZ tanácstagjaival is jól együtt tudnunk majd működni, jómagam csupán Máthé-Péter Józseftől tartok egy kicsit, de remélhetően ő is belátja, hogy a község érdekében együtt kell dolgoznia velem, velünk. Tanácsadóm továbbra is Bartók Ede Ottó marad, segítségére igényt tartok. Az alakuló tanácsülésen azzal a javaslattal fogok előállni, hogy ne válasszanak alpolgármestert, nem látom szükségesnek ennek a tisztségnek a betöltését, hiszen például Bodokon Fodor Istvánnak 31 éve nincs alpolgármestere, és ettől még a község látványosan fejlődött, fejlődik.

A megválasztott községgazda azt is elmondta, hogy az óvoda felújításának csak a jövő év tavaszán kezdenek neki. Maksával és Csernátonnal továbbra is közösen pályáznának a gázhálózat kiépítésére, ezért a napokban már tárgyalt Csernáton új polgármesterével, aki mindenben támogatja ezt. Mandátuma ideje alatt szeretné megmutatni, mire képes, hogy miután lejár a négy esztendő, felemelt fejjel távozhasson vagy folytassa a munkát.