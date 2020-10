Tisztábbá tennék Erdővidéket

A három civil szervezet felhívására harmincheten mondtak igent, és ültek fel szombat reggel a helyi közszállítási vállalat, a Transloc Rt. által biztosított autóbuszra. Szükség is volt ekkora csapatra, Benkő Béla szervezőtől tudjuk: csak a pataknak a szemetelők által is „előnyben” részesített, falu felőli oldalát járták be tüzetesen, s lépten-nyomon le kellett hajolniuk valamilyen hulladékért. A megszámlálhatatlan pillepalack mellett pelenkából és használt ruhából volt számottevő mennyiség, de rengeteg üveget, sőt, háztartási gépeket is találtak; és nem sokkal volt kedvezőbb a helyzet a tó partján sem. A partnerséget vállaló polgármesteri hivatal által a helyszínre küldött traktor utánfutója bőven megtelt a 120 literes zsákokkal.

„Nem tudom megérteni, hogy az emberek miért viszik ki házaiktól több száz méterre a hulladékukat ahelyett, hogy összegyűjtenék és kitennék, hogy a Tega elszállítsa a kapu elől. Miért éri meg jobban a bűzös és mocskos zsákokat a saját autójukba téve a falu határába kimenni, ott szétszórni, amikor – és ismétlem önmagam – a kapu elől is elvinnék? Ezt a rossz, régi szokást valahogy el kellene hagyni, mert önmagunknak ártunk, amikor közvetlen környezetünket mérgezzük. Remélem, a mostani, illetve a következő hasonló eseményeink elgondolkodtatnak, jobb belátásra bírnak néhányat a szemetelők közül” – nyilatkozta a TESE elnöke.

A három egyesületnek a jövőben is szándékában áll hasonló események szervezése. Bár a koronavírus-fertőzés miatt bevezetett szigorítások nem kedveznek a nagyobb megmozdulásoknak, terveik azért vannak: legközelebb a Kormos patakára fordítanának gondot, mely talán még a Barót patakánál is jobban rászorul a környezetvédők segítségére, majd a kistérség elhanyagolt tavainak és patakainak medrét fogják gondozni.