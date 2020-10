Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

Kiállítás

KIÁLLÍTÁS BARÓTON. A Bodosi Dániel baróti festőművész munkáiból rendezett kiállításra a járványügyi megszorítások miatt munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy legtöbb ötszemélyes csoportokban várják a látogatókat Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termébe.

JOANNES KÁJONI 390 – SZABADTÉRI VÁNDORKIÁLLÍTÁS. A Kájoni 390 emlékév alkalmából a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezte a ferences szerzetes munkásságának megismertetését Erdély-szerte. A szabadtéri vándorkiállítás, amelyhez minden korosztályt megszólító animáció is tartozik, november 5-ig tekinthető meg Sepsiszentgyörgy főterén.

A 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ kiállításai a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban november 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogathatók, a tárlatok online a www.grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el.

Könyvbemutató

TAMÁS DÉNES rétyi író, esszéista Rémegyszerű versek című kötetének mára hirdetett sepsiszentgyörgyi bemutatóját a Tein Teaházban a járványhelyzet súlyosbodása miatt meghatározatlan időre elhalasztják.

Színház

SPEKTRUM SZÍNHÁZ. Bogdán Zsolt Bartis Attila novellái alapján készült, október 22-re Kovásznán meghirdetett egyéni előadása betegség miatt elmarad.

Kárpát-medencei honismereti vetélkedő

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Öt határon át online, interaktív, honismereti, többfordulós Kárpát-medencei vetélkedőt hirdet a külhoni értékek megismertetéséért és megőrzéséért, valamint az értéktárak bővítéséért.

A Négy határon át vetélkedő folytatásaként létrejövő Öt határon át vetélkedőt a 2020/2021-es tanévben rendezik meg az online térben 2020. október 5-étől 2021 januárjáig. A vetélkedő célja, hogy megismertesse és bemutassa a Kárpát-medencei értékeket a határon túli régiókban és az anyaországban élő ifjabb nemzedékeknek. Célcsoport: a külhoni és anyaországi magyar általános iskolák 6., 7. és 8. osztályos tanulói. A vetélkedő központi témái: Mondák, valamint mítoszok és legendák a Kárpát-medencéből. A jelentkezés és a regisztrációs feladat teljesítésének határideje: október 26. Honlap: karpatmedencei-vetelkedo.org.

Hitvilág

FŐEGYHÁZMEGYEI BIBLIANAP. A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében idén a járványhelyzet miatt az október 24-i főegyházmegyei biblianapot online tartják meg. A biblianap előadója Oláh Zoltán teológiai tanár, aki Szent Jeromos egyházatya nyomán címmel vezet be a bibliakutatás és -olvasás rejtelmeibe.

Bejelentkezni még ma lehet az agota.molnar@yahoo.com e-mail-címen, illetve a 0761 300 634-es telefonszámon.

Dénes István-emléktúra

Az esős időjárás miatt egy héttel később kerül sor a XV. Dénes István-emléktúrára. Október 24-én, szombaton várják mindazokat, akik együtt kívánnak túrázni, emlékezni a baróti Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesülettel. Úti cél: Székelyszáldobos–Bartabérc–Vasásás–Hátamege–Vargyas-szoros Természetvédelmi Terület–Orbán Balázs-barlang. Túravezetők: Sütő István és Szász Árpád. A szállítás megszervezése érdekében kérik, hogy részvételi szándékukat legkésőbb pénteken 14 óráig jelezzék Demeter Zoltánnál a 0746 089 140-es telefonszámon.

Fűtéstámogatás Kézdivásárhelyen

Október 19-től fogadják a kéréseket fűtéstámogatásra a kézdivásárhelyi önkormányzat közönségkapcsolati irodájában. Leadási határidő: november 20.

Az öt hónapos támogatásra azon családok jogosultak, amelyeknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 750 lejt. Kizáró tényező, ha a kérvényező tulajdonában a következő javak szerepelnek: több ingatlan vagy lakásra alkalmas épület; több mint 1000 négyzetméter beltelek városon vagy 2000 négyzetméter falun; tíz évnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorbicikli; több mint egy tíz évnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorbicikli; bármilyen haszonjármű, kamion, utánfutó, lakókocsi, mikrobusz; mezőgazdasági gépek, traktor; fafeldolgozó gépek; 3000 lejnél nagyobb banki letét; mezőgazdaságból és/vagy állattartásból származó, 1000 eurót meghaladó éves jövedelem egyedülálló személyek esetében; mezőgazdaságból és/vagy állattartásból származó, 2500 eurót meghaladó éves jövedelem családok esetében.

Elektromos árammal történő fűtésre csak akkor kap a kérvényező támogatást, ha semmilyen más lehetősége nincs, nem áll rendelkezésére egyéb eszköz.

A kérvényezőnek a formanyomtatványban nyilatkozott javakra vonatkozó adatait a hivatal mezőgazdasági, illetve az adó- és illetékirodájában előzetesen lát­tamoztatnia kell. Akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást. Azon személyek ellen, akik hamis adatokat közölnek a család jövedelmére vagy a családtagok számára vonatkozóan, eljárás indítható a büntető törvénykönyv alapján.

Ingyenes ügyintézés Szentkatolnán

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Szentkatolnán a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket, szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön felújítási munkálatok miatt három hétig lezárják a Puskás Tivadar utcát a Dália utcától kezdődően a Málik József utcáig.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Kézdiszentléleken, csütörtökön Kézdikőváron, Kiskászonban és Kézdiszárazpatakon szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.