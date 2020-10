Virgil Popescu gazdasági miniszter még október 15-én nevesítette a három jelöltet, a részvényesi közgyűlés pedig várhatóan 23-án szavaz róluk. Az első jelölt egy Cristian Firu nevű úriember, aki eddig az országos közútkezelő társaságnál (CNAIR) az útdíjmatricák ellenőrzésével és a bírságok kirovásával foglalkozott. A második jelölt Andrei Dimitriu, aki 2016 óta az Állandó Választási hatóság alelnökének tanácsadója, de korábban a Központi Választási irodában is tevékenykedett, és Bukarestben szerzett jogi diplomát. A harmadik jelölt Virgil Popa, aki 2007 és 2016 között Nagyszeben alpolgármestere volt, emellett a kormánypárt Szeben megyei szervezetének első alelnöke, és önéletrajza szerint komoly tapasztalatai vannak az aszfaltozás terén. (Főtér)

TILTAKOZIK A TÁRSULAT. A Kolozsvári Magyar Opera tagjai hétfőn két közleményben álltak ki az intézmény mellett azt követően, hogy az opera és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös épületében gócpont alakult ki a Selmeczi György által vezényelt és Tompa Gábor színházigazgató által rendezett, október 3-án bemutatott és október 4-én is játszott A varázsfuvola című operaelőadás stábjában. A társulat szerette volna tisztázni, hogy a sajtóban megjelent vádakkal ellentétben az operában megjelent fertőzési gócpont nem a vezetőség mulasztásának tudható be, mint arra a Mircea Abrudean, a Kolozs Megyei Sürgősségi Esetek Bizottságának elnöke utalt a Szabadság cikkében. Az opera 94 tagja közleményében azt is kifejti, hogy egyes sajtóorgánumok a helyzetet kihasználva rosszindulatú feltételezéseket is közöltek, miszerint akik rosszul érezték magukat, jelezték az állapotukat a vezetőségnek, de nem figyeltek rájuk. „Felháborodással vettük tudomásul azt a hamis állítást, miszerint a tünetekkel rendelkező kollégák kényszerítve lettek volna az éneklésre!” – írják. (Transindex)

ÚJABB FERTŐZÖTT MENYASSZONY. Egy korábbi nagyváradi esküvő után – ahol a menyasszonyt azt követően diagnosztizálták koronavírussal, hogy több mint 350 vendéggel érintkezett –, ezúttal egy margittai esküvő után derült ki a menyasszonyról, hogy fertőzött. A Margitta Városi Kórház intenzív osztályán dolgozó ápolónő és párja, a városi rendőrség alkalmazottja múlt szombaton házasodott össze. Az esküvőre Margittán került sor, az eseményre pedig száz vendég volt hivatalos. A fiatal nő pénteken szeretett volna visszatérni dolgozni, de miután a protokoll szerint megvizsgálták a margittai kórházban, kiderült, hogy koronavírusos. A teszt eredményét követően a hölgyet és férjét is 14 napra karanténba helyezték, a Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság pedig járványügyi vizsgálatot indított. (eBihoreanul.ro/Transindex)