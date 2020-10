Az LDSZ beolvad a Pro Romániába

Az LDSZ emlékeztetett: a párt vezetősége október 8-án hagyta jóvá a beolvadást a Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök által alapított Pro Romániába, amelyet még a november 8-ra tervezett kongresszusnak is jóvá kell hagynia. Călin Popescu-Tăriceanu azt nyilatkozta, hogy azoknak, akik indulni akarnak a parlamenti választásokon, be kell lépniük a Pro Romániába, ő maga is ezt teszi. Egyes információk szerint hasonlóan jár el többek között Varujan Vosganian, Anton Anton, Constantin Avram is.