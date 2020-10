A megyeszékhelyi Sepsi-SIC felnőtt férfi pingpongcsapata – Laurenţiu Bârlan, Andrei Bârlan, Kanabé Szilárd, Ștefan Moldoveanu, Bojan Crepulja – szeptember elején harcolta ki a Szuperligában való indulást, és 2017 után ma kellett volna újra élvonalbeli meccset játszania. A zöld-fehérek első szuperligás ellenfele a Bukaresti Steaua lett volna. Sajnos, az ember tervez, és mostanság a koronavírus-járvány végez, ezért a szakszövetség a megbetegedések rohamosan növekedő számára hivatkozva elhalasztotta a küzdelemsorozat őszi idényét.

„Sok játékos és edző produkált pozitív koronavírustesztet, így nem utaztunk el Buzăuba, ahol a Szuperliga odavágójának meccseit játszottuk volna le. Nálunk minden rendben, s titokban örvendünk is a halasztásnak, hiszen a szerb asztaliteniszezőnk nem tudta volna végigjátszani az itteni mérkőzéseit, mivel egy otthoni viadalon is asztalhoz kellett volna állnia” – nyilatkozta érdeklődésünkre Teodor Simon, a Sepsi-SIC edzője. A szentgyörgyi tréner hozzátette: még nem tudja, mikor pótolják be a most elnapolt találkozókat, ám elmondása szerint a Szuperliga 2020–2021-es bajnokságának őszi idényét előreláthatólag „buborékban” szervezik meg, ahová a játékosok, a szakmai stábok csak negatív teszteredményekkel mehetnek be.

A nyolccsapatos Szuper­liga mezőnye: Sepsi-SIC, Besztercei VSK – az újoncok, Bukaresti Steaua, Mioveni-i SK, Konstancai Top Star TT, Pristavu Câmpulung TT, Székelyudvarhelyi ISK és Câmpulungi Akarat. (t)