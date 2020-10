Választásokat minél hamarabb

Hitte valaki, hogy Románia jobban megúszhatja a járványt, mint a fejlettebb egészségügyi rendszerrel rendelkező országok? A halálozási arány már e nehéz vízválasztó pillanat előtt is igen magas volt nálunk, jelenleg pedig európai uniós szinten hátulról a második helyen állunk, 4,8 halálesettel százezer lakosra számítva. Ez is növekvő szám, a múlt héten 3,5 volt.

Mindennek több oka is van, és némelyik több évtizedes: a sok lerobbant kórház, az orvosok, asszisztensek, ápolók tömeges elvándorlása, az illetékeseket mindig váratlanul érő gyógyszer- és felszereléshiány is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság egészségügyi állapota meglehetősen elhanyagoltnak nevezhető – ez ugyanis az egyik magyarázat az áldozatok viszonylag nagy számára. A másik a belső kórházi fertőzéseké, amelyek aránya a fejlettebb államokban intenzív osztályra kerülő betegek körében 30 százalék körül mozog, nálunk azonban – öt évvel a Colectiv-tűzvész után – nem létezik erről hivatalos adat! Olykor hátborzongató a hasonlatosság az akkori és a mostani kormány hozzáállása között: a szociáldemokraták (köztük a most közel 4 millió lejes kenőpénz elfogadásával gyanúsított Nicolae Bănicioiu volt egészségügyi miniszter) azt bizonygatták, hogy minden eszközük megvan a helyzet, illetve az égési sérültek kezelésére, most pedig a liberálisok állítják (Klaus Iohannis államfővel az élen), hogy a kormány mindent megtesz a járvány megfékezésére, csak az emberek nem veszik komolyan a veszélyt.

Az fel sem merül a hatalmon levőkben, hogy azért nem, mert a kormány jó néhányszor hozott kései és homályos intézkedéseket, amelyeket tétovázva vagy egyáltalán nem kért számon, a járvány megfékezésénél ugyanis láthatóan jobban foglalkoztatják a közelgő választások. Hiába kongatják a vészharangot az orvosok már hónapok óta, hiábavalóak Raed Arafat államtitkár és Nelu Tătaru egészségügyi miniszter erőfeszítései is, ha Marcel Vela belügyminiszter és maga Ludovic Orban kormányfő is engedményeket tesz azért, hogy a korlátozásokba belefáradt választók kegyeit elnyerje.

Szomorú és elképesztő, hogy amikor emberek élete a tét – a betegeké, és mindenki másé, aki a járványt megszenvedi –, a pártok elsődleges szempontja a politikai nyereség. Hiszen a szociáldemokraták sem jobbak, akik mindenféle módon keresztbe tesznek a liberálisoknak abban a reményben, hogy sikerül a maguk malmára hajtani a vizet. Ezért is kell minél gyorsabban megszervezni a parlamenti választásokat: hogy végre járjon le a kampány, és ne ennek rendeljék alá minden lépésüket az ország vezetői. Ha ugyanis ez az állapot tavaszig elhúzódik, sokkal nagyobb lesz a kár.