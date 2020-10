Kulcsár-Terza József: A nemzeti ügyekért készül a parlamentbe

A honatya köszönetet mondott mindenkinek, aki újbóli indulását támogatta, és abbeli meggyőződésének is hangot adott, hogy ha elnyeri a képviselői helyet, az RMDSZ-frakción belül ismét megtalálják majd a közös nevezőt az erdélyi magyarság, a székelység érdekeinek hatékony képviselete érdekében. Annak kapcsán, hogy Maros megyében száll versenybe a képviselőházi mandátumért Kulcsár-Terza rámutatott: az általa felvállalt ügyek eddig sem kizárólag egy megyére vagy térségre korlátozódtak, és ez a továbbiakban is így marad. A háromszéki emberek gondjait ugyanakkor nem szándékszik szem elől téveszteni, és lehetőségeihez mérten tenni kíván ezek rendezése érdekében. A képviselő a Magyar Polgári Párt múlt heti választmányi üléséről is szólt, ahol a résztvevők megerősítették az EMNP-vel való egyesülés igényét, Erdélyi Magyar Szövetség néven. Noha az elmúlt időszakban több nézeteltérés, konfliktus is felütötte a fejét a polgári alakulaton belül, a választmányi ülésen sikerült felülemelkedni ezeken a vitákon, kiegyensúlyozott tanácskozás és döntéshozatal zajlott. A résztvevők a helyhatósági választások eredményeit is elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy az EMNP-vel való szövetségre továbbra is szükség van, illetve a parlamenti választásokon összefogásra kell törekedni az RMDSZ-szel. A helyhatósági választások kapcsán kielemezték azt is, hogy milyen irányban tudnak építkezni, és abban is megegyeztek, hogy ennek egyik feltétele, hogy megtörténjen a fúzió.

Kulcsár-Terza úgy véli, bebizonyosodott, hogy szükség van egy egységes nemzeti oldalra, fel kell hagyni az eddigi civakodással.

A honatya továbbá közölte, hogy elhatárolódik a Magyar Polgári Mozgalomtól, melynek egyik alapítója volt. Nem tudja elfogadni, hogy politikai célokra szándékoztak felhasználni egyesek a mozgalmat. A képviselő felidézte, hogy az év elején az MPP-n belül kirobbant konfliktus miatt többedmagával (javarészt a Mezei János elnökkel összetűzésbe kerülők) úgy vélték, hogy az alakulat nem tudja a továbbiakban érdemben képviselni a nemzeti ügyeket, ezért döntöttek a mozgalom létrehozása mellett. Az elképzelés az volt, hogy civil vonalon folytatják küzdelmüket, időközben viszont egyesek a politikai törekvéseik érdekében akarták felhasználni a mozgalmat, ezt pedig ő nem fogadhatja el, ezért döntött az elhatárolódás mellett. Újságírói kérdésre válaszolva Kulcsár-Terza tagadta, hogy a parlamenti jelöltségének egyebek mellett ez az elhatárolódás lett volna az ára. Meglátása szerint az, hogy befutó helyet kapott az RMDSZ listáján, az elmúlt négy évben felmutatott tevékenységének tudható be.