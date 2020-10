Tegnap délben a világjárvány miatt nem a városháza díszteremében vagy a Vigadóban, hanem a kézdivásárhelyi városháza belső parkjában, Iulian-Constantin Todor kormánymegbízott, valamint két helyettese: Cosmin Boricean és Sergiu Mitroi jelenlé­tében alakult meg Kézdivásárhely új tanácsa. Letette a hivatali esküt Bokor Tibor, a céhes város harmadszor újraválasztott polgármestere és a megválasztott tizenhét tagú tanács tizenöt, a kézdivásárhelyi bíróság által eddig igazolt tagja. Az alakuló ülésen Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke is jelen volt.

A tizenhét RMDSZ-es és EMSZ-es önkormányzati képviselő közül nyolc a leköszönő tanácsnak is tagja volt. A városi tanácsban 1992 és 1996, illetve 2016 és 2020 között volt román nemzetiségű képviselő, az idei helyhatósági választásokon a hat román pártból létrejött helyi szövetség nem érte el a nyolcszázalékos bejutási küszöböt. Az alakuló ülést Tóth Csilla Enikő főjegyző nyitotta meg, felolvasta a bíróság által jóváhagyott tanácstagok névsorát, majd a kormánymegbízott kívánt sok sikert az újraválasztott városvezetőnek és az önkormányzati tagoknak. A prefektus azt is elmondta, hogy a tizenhét megválasztott önkormányzati képviselő közül tizenöt teszi le a hivatali esküt, Biszak László István hivatalos úton külföldön tartózkodik, a Bokor Tibor képviselői helyére lépő Kiss Csaba mandátumát pedig még nem igazolta a bíróság.

Az alakuló ülés első felét korelnökként dr. Szabó István és a két legfiatalabb önkormányzati képviselő, Szilveszter Szabolcs és dr. Szász Szabolcs Csaba vezette. Az RMDSZ-nek tizenhárom tanácstagja lesz: Szilveszter Szabolcs egyetemi adjunktus, Hegedüs Ferenc vállalkozó, Bejan András tanár, iskolaigazgató, dr. Gáspár Zsolt családorvos, Szigethy Kálmán agrármérnök és jogász, Papp Gyöngyike tanár, Nagy-Babos Tamás tanár, Biszak László István mérnök, Molnár Lajos Zoltán raktárnok, dr. Szász Szabolcs Csaba szülész-nőgyógyász szakorvos, Lukács László agrármérnök és Kiss Levente Csaba vállalkozó, az EMSZ-nek pedig négy: Balázs Attila építkezési vállalkozó, Ilyés Botond tanár, Czipa Loránd tanár és dr. Szabó István ny. főorvos. Miután érvényesítették a szep­tember 27-én megválasztott tizenhét tanácstag közül tizenöt mandátumát, kezüket az Alkotmányra és a Bibliára téve letették a hivatali esküt az állam hivatalos nyelvén, majd fele-fele arányban magyarul és románul mondták el a jur és az esküszöm szót, illetve az Isten engem úgy segéljen mondatot. Ezt követően dr. Szász Szabolcs Csaba felolvasta a Bokor Tibor megválasztásáról szóló bírósági határozatot, majd az újraválasztott városvezető is letette a hivatali esküt. A soron következő, második ülésen megalakul a négy különbizottság, a harmadikon pedig az alpolgármester megválasztására kerül sor.