Sztakics Éva 16 évig alpolgármesterként szolgálta a közösséget, és minden nap bizonyítani akart, energiája, hozzáállása nélkül biztosan kevesebbet valósítottak volna meg – jelentette ki Antal Árpád. Rodica Pârvan húsz évig volt a tanács (SZDP-s) tagja, és bár nem mindig értettek egyet vele, a város lakóiért dolgozott, ezt köszönte meg neki a polgármester. Bálint Józsefnek – aki négy évig (MPP-s) alpolgármester is volt – szintén a konstruktív kritikákért mondott köszönetet, melyekre a továbbiakban is számít, akárcsak a tanácsaira, mert az esetenkénti súrlódások mellett jól tudtak együtt dolgozni. Egy másik volt (RMDSZ-es) alpolgármester, Tischler Ferenc sem lesz többé tanácstag, neki a szociális téren nyújtott segítségéért hálásak, hozzáértését ezután is igénybe kívánják venni. Kelemen Szilárd (RMDSZ-es) megyei tanácstagként folytatja, a város és a megye együttműködését fogja erősíteni. Andrei Cochiort (SZDP) nem mindig értették meg pontosan, most sem értik, hogy miért tartja illegálisnak ezt a tanácsülést, amelyre nem is jött el – sorolta Antal Árpád, végül pedig Gheorghe Ion (NLP-s) tanácstagnak is megköszönte a jó együttműködést, és biztosította a négy főről egy személyre apadó román frakciót, hogy a városban élő román közösség gondjaira ezután is odafigyelnek. Beszédét azzal zárta, hogy mindannyian együtt tették élhetőbbé a várost az elmúlt években.

Sztakics Éva még tisztségben levő alpolgármester röviden köszönte meg az együtt töltött éveket, a közös munkát és az eredményeket, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester pedig – szintén megköszönve a számára is tanulságos négy és fél évet – már a reménybeli folytatásról beszélt, biztosítva a leköszönő tanácstagokat arról, hogy bármikor felhívhatják.

Utolsóként Rodica Pârvan szólalt fel: „erősen szépen” megköszönte a polgármesternek, hogy volt bátorsága összehívni a testületet, amelynek szintén köszönetet mondott az együttműködésért. Nyilvánvaló, hogy mindannyian tiszteltük egymást, el tudtuk választani az embert a politikustól – jelentette ki, és hozzátette: a különböző vélemények ütköztetése a haladást szolgálják. Meg is nevettette a termet azzal, hogy húszévenként változott valami az életében, és kifejezte reményét, hogy fognak még találkozni, egészségben, örömmel együtt lenni, ha magszabadulunk a járványtól.

Az új, szeptemberben megválasztott tanács a tervek szerint hétfőn, október 26-án ül össze, szintén élőben, és a járványtani előírások betartásával teszik le az esküt.